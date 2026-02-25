Unico Sigorta, Ebru Baybara Demir liderliğinde yürütülen “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesi kapsamında Hatay’da 600 öğrenci kapasiteli bir okul yemekhanesi açtı. Şirketin destek verdiği öğrenci sayısı 1.400’e ulaştı.

Topluma fayda sağlama, sürdürülebilir ve etkili çözümler üretme yaklaşımı çerçevesinde Hatay’da okul çağı çocuklarının sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Dünyaca tanınan sosyal gastronomi şefi Ebru Baybara Demir liderliğinde yürütülen “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” projesiyle iş birliği yapan Unico Sigorta, 16 Şubat’ta 600 öğrenci kapasiteli General Şükrü Kanadlı İlkokulu yemekhanesi açılışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl aynı proje kapsamında, toplam 800 öğrenci kapasiteli iki okulunun yemekhanelerini tamamlayan Unico Sigorta’nın destek verdiği öğrenci sayısı 1.400’e ulaştı. Açılışta Unico Sigorta gönüllü çalışanları yemek servisine katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Unico Sigorta Stratejik Planlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Birol Balık “Ebru Baybara Demir ve Gönül Mutfağı ile kurduğumuz iş birliği, bizim için yalnızca bir proje ortaklığı değil; ortak bir dayanışma zemini anlamına geliyor. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ve gülümseme, attığımız her adımın en kıymetli karşılığıdır” dedi.

