Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye raporunun ikinci aşaması için siyasi partilerle görüşmelere başladı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti gruplarını ziyaret ederek raporu genel başkanlara elden teslim etti.

ESMA ALTIN- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun terörsüz Türkiye raporunu açıklamasının ardından, ikinci aşama için harekete geçerek, süreç için gerekli yasal düzenlemelere ilişkin siyasi parti turlarına başladı.

Bu kapsamda dün MHP, CHP ve DEM Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, ortak raporu genel başkanlara elden teslim etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık yarım süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu süreci Türkiye için tarihî bir eşik olarak nitelendirerek, Meclis’in üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Kurtulmuş “Metnin yayınlanmasından sonra gördüğümüz şudur; toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan bu fevkalade olgun demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye’nin bu meseleyi artık ilanihaye, tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım” dedi.

Kurtulmuş, daha sonra CHP grubunu ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, raporda yasal ve demokratik düzenlemeler konusunda yer alan önerilerin gecikmeden ele alınacağını söyledi. CHP’nin ardından Kurtulmuş, DEM Parti Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi

