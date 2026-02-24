İftar ve sahurdaki beslene hatalarına dikkat çeken uzman isim, iftarda yapılması gerekenleri sıraladı. Kontrolsüz yemek tüketiminin metabolik dengeyi bozduğunu belirten uzman isim “Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yemek vücutta adeta şok etkisi oluşturur” dedi.

Ramazan ayının gelmesinin ardından uzmanlardan da uyarılar peş peşe sıralandı. İftar ve sahurda yapılan hataların sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, ani ve kontrolsüz yemek tüketiminin metabolik dengeyi bozduğunu belirterek "Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yemek kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum vücutta adeta şok etkisi oluşturur." dedi.

İftarda vücudu şoka sokan hata! Kan şekerini yükseltebilir

“İFTAR EN HASSAS ÖĞÜN”

Ramazan ayında doğru ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan uzman isim şöyle uyardı:

Günlük hayatta genellikle az ve sık beslenme modelini öneriyoruz. Ancak Ramazan'da bu süre daha kısıtlı olduğu için almamız gereken enerjiyi bu zaman dilimine göre paylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada sahur, kesinlikle günün atlanmaması gereken tek öğünü. Sahuru atlamak gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabilir. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak güzel bir tercih olacaktır. İftar ise metabolizma açısından günün en hassas öğünü çünkü uzun süreli açlık sonrasında ani ve hızlı yemek yeme kan şekerinin yükselmesine; sindirim problemlerine, şişkinliklere ve bunlardan kaynaklı nefes problemlerine sebebiyet verebilir.

“10 DAKİKA ARA VEREREK YEMEK LAZIM”

İftarı 2 aşamada yapmanın sindirim sistemi açısından önemine dikkat çeken Diyetisyen, şöyle uyardı:

İftarı 2 aşamada yapmak önemli. Bir miktar su, zeytin ve hurmayla orucu açtıktan sonra çorba ve salatayla devam etmek iyi bir seçenek. Ardından 5-10 dakikalık bir ara vererek vücudumuzu dinlendirmek de sindirim sistemimize yardımcı olacaktır. İftar süresi boyunca sıvı alımına da özen gösterilmeli fakat iftara sıvı yüklemesiyle başlamamak gerekiyor; bu şişkinliğe neden olabilir. Bunun yerine sıvıyı doğru bir şekilde ve saatlere yayarak almak metabolik denge için şart.

