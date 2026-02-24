İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Orta Doğu merkezli “altıgen ittifak” planı ülke içinde tartışmalara neden oldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu girişimin henüz resmi aşamaya geçmediği ve planın erken safhada olduğu aktarıldı. Savunma kaynakları ise somut bir hükümet kararı bulunmadığını belirtti.

Netanyahu’nun duyurduğu Orta Doğu merkezli "altıgen ittifak sistemi" planına İsrail Savunma Bakanlığı’ndan fren geldi. İsrail basını, henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Orta Doğu merkezli yeni bir ittifak sistemi kurma planını duyurmuştu.

Netanyahu, Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bazı Asya ülkelerini kapsayan bir "altıgen ittifak sistemi" oluşturacaklarını söyledi.

Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde, bu planın henüz resmi aşamaya geçmediği aktarıldı. Savunma Bakanlığı kaynaklarının, Netanyahu’nun açıklamalarına rağmen somut bir karar alınmadığını ve sürecin erken planlama aşamasında olduğunu yazdığı belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI: HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Ynet’te yer alan haberde, Netanyahu’nun söz konusu planı henüz olgunlaşmadan kamuoyuna duyurduğu ve sürecin resmi aşamaya geçmediği yazıldı. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ortak bir müdahale gücü kurulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Üst düzey savunma yetkililerinin, Savunma Bakanı Israel Katz başkanlığında bazı ön değerlendirme görüşmeleri yaptığı ancak ortada alınmış bir hükümet kararı bulunmadığı aktarıldı. Hükümet kaynaklarının Netanyahu ve Katz’tan net talimat gelmediğini ifade ettiği kaydedildi.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, amaçlarının "radikal Şii ekseni" ve "radikal Sünni ekseni" olarak tanımladığı bloklara karşı ortak bir hat oluşturmak olduğunu beyan ederek şunları açıkladı:

"Orta Doğu’nun çevresinde ya da içinde esasen bir ‘altıgen ittifak sistemi’ oluşturacağız. Bu ittifak, Hindistan’ı, Arap ve Afrika ülkelerini, Yunanistan’ı, Güney Kıbrıs’ı ve şu an söyleyemeyeceğim bazı Asya ülkelerini içeriyor.

Gerçekliği, zorlukları ve hedefleri tek bir lens aracılığıyla gören bir ülke ekseni oluşturmak istiyoruz. Kuracağımız eksen, hem güçlü şekilde mücadele ettiğimiz radikal Şii eksene hem de radikal Sünni eksene karşı konumlanacak"

