İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ilişkilerin yanı sıra Hindistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı kapsayan çok katmanlı bir ittifak ağı kurmak istediklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada Orta Doğu merkezli yeni bir ittifak sistemi kurma planını duyurdu.

Netanyahu, "Orta Doğu’nun çevresinde ya da içinde esasen bir ‘altıgen ittifak sistemi’ oluşturacağız. Bu ittifak, Hindistan’ı, Arap ve Afrika ülkelerini, Yunanistan’ı, Güney Kıbrıs’ı ve şu an söyleyemeyeceğim bazı Asya ülkelerini içeriyor. Bunu düzenli bir şekilde duyuracağım" dedi.

Netanyahu’dan Türkiye'ye karşı yeni cephe! Akdeniz planını devreye aldı

"Şİİ VE SÜNNİ EKSENLERE KARŞI"

Netanyahu, amaçlarının "radikal Şii ekseni" ve "radikal Sünni ekseni" olarak tanımladığı bloklara karşı ortak bir hat oluşturmak olduğunu beyan ederek şunları açıkladı:

"Gerçekliği, zorlukları ve hedefleri tek bir lens aracılığıyla gören bir ülke ekseni oluşturmak istiyoruz. Kuracağımız eksen, hem güçlü şekilde mücadele ettiğimiz radikal Şii eksene hem de radikal Sünni eksene karşı konumlanacak"

MODİ İSRAİL YOLUNDA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Çarşamba günü İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyuran Netanyahu, temasların ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarında iş birliğini güçlendireceğini söyledi:

"Yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum alanlarında iş birliğini ilerleteceğiz. Hindistan ile kurulan özel ilişkimiz yeni aşamaya taşınacak.

ABD İLE "TARİHİ İTTİFAK"

Netanyahu, ABD ile ilişkilere de değindi.

"ABD ile hem devletler arası düzeyde hem de Başkan Donald Trump ile kişisel ilişkim üzerinden benzersiz ve bana göre tarihi bir ittifakımız var" diye konuştu.

Mevcut durumun yeni ortaklık arayışlarının engellenmediğini belirten Netanyahu, farklı ülkelerle ittifakların geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.

