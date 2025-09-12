Kuşatma planı mı? İsrail’in hava savunma sistemleri Güney Kıbrıs’ın içlerine gizlice yerleştirildi!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğu Akdeniz’de ortalık karıştı! İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde halktan gizlenerek adanın iç kesimlerine taşındı. Limasol Limanı’ndan çıkarılan sistemin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Rum muhalefeti ise gelişmeye sert tepki gösterdi: “İsrail, Güney Kıbrıs’ı fiilen işgal ediyor!” açıklaması adada büyük yankı uyandırdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. İsrail yapımı hava savunma sistemi Barak MX, Limasol Limanı’ndan alınarak adanın iç kesimlerine doğru taşındı. Görüntüler, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan videoda, sistemin "halktan gizlenerek ülkeye sokulduğu" iddia edildi. Gelişme, Rum kamuoyunda da yankı buldu.

RUM MUHALEFETİ: İSRAİL, GÜNEY KIBRIS'I İŞGAL EDİYOR

Gelişmeye ilk tepki, GKRY ana muhalefetinden geldi. İsrail’in bölgede artan varlığına dikkat çeken muhalefet yetkilileri, “İsrail, Güney Kıbrıs’ı fiilen işgal ediyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Daha önce de İsrail’in Güney Kıbrıs’a konuşlandırdığı askeri unsurlar, özellikle KKTC ve Türkiye ile ilişkilerde kriz başlıkları arasında yer almıştı.

HAVA SAVUNMASI BAHANE, KUŞATMA GERÇEK Mİ?

İsrail'in Rum kesimine yönelik savunma hamlesi, resmi olarak "Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) korunması" gerekçesiyle yapıldı. Ancak uzmanlara göre  skandal hamle,  Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’yi hedef alan daha büyük bir stratejinin parçası.

İsrail, 2017 ve 2024 yıllarında Güney Kıbrıs ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşmaları kapsamında bölgede askeri ve siber altyapısını güçlendirdi. Birim 8200 adı verilen siber istihbarat biriminin, 2025 başında faaliyete giren merkezinin GKRY topraklarında kurulduğu bildirildi.

İsrail'in hamlesiyle eş zamanlı olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi, GKRY'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE KARŞITI BLOKTA KİMLER VAR? ABD-YUNANİSTAN-İSRAİL ÜÇLÜSÜ GENİŞLİYOR

İsrail'in GKRY'ye yerleştirdiği sistemin ardından bölgedeki güç dengeleri yeniden sorgulanmaya başlandı. Uzmanlara göre, 

Diplomatik kaynaklara göre ABD, Yunanistan, İsrail ve GKRY ekseninde kurulan iş birliği, doğrudan Türkiye ve KKTC’yi çevreleme planının bir parçası.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, savunma sistemlerinin açıkça Türkiye'ye karşı konuşlandırıldığını açıklarken, İsrail'in askeri, ekonomik ve istihbarat altyapısıyla adaya tamamen yerleştiği iddia edildi.

