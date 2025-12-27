Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Karabük’ün yüksek kesimlerine akın etti. Ateş yakıp fotoğraf çektiren vatandaşlar kar nedeniyle mutlu olduklarını ve yağışın beklentileri karşıladığını söyledi.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı, Safranbolu-Bartın kara yolunu beyaza bürüdü.

EKİPLER TEYAKKUZDA Karayolları ekipleri, daha önce yaptıkları hazırlıklar kapsamında bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi’ne akın etti. Bölgeye gelenler ateş yakarak ısınırken, bol bol fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı.

EKİPLER TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de bölgede denetim yaptı. Ekipler, kış lastiği bulunmayan sürücüleri olası olumsuzluklara karşı uyararak, bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Sürücülere kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuldu.

KIŞ LASTİĞİYLE BİLE ZORLANDILAR Ahmetusta mevkiinde kar yağışının fazla olduğunu öğrendikten sonra eşi ve arkadaşları ile bölgeye geldiklerini ifade eden Selver Yıldırım, araçta kış lastiği bulunmasına rağmen gelmekte zorlandıklarını ifade etti. Yıldırım, kar yağışı sonradan bölgedeki atmosferi güzel bulduğunu aktararak çok eğlendiklerini söyledi.

'BEKLENTİMİZİ KARŞILADI' Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinden kar için Safranbolu’ya gelen Alperen Demirkul ise "Çok mutluyuz. Aracımızla gelirken biraz zorlandık ama burası beklentimizi karşıladı. Bütün gençler burada. Ekipler de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

