Niğde’de bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 12 kişi yaralanırken, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Binada büyük çapta hasar oluştu.

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın 1’inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle apartmanda büyük çapta hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve müşahede altına alındı.

Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.

"HİÇBİRİNİN AĞIR DURUMU YOK"

Apartmanı tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerini sürdürüyor. Olay yerine gelerek durumla ilgilenen Niğde Valisi Nedim Akmeşe, geçmiş olsun dileklerini ileterek ekiplerin hızlı müdahalesini aktardı:

"Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerek 112 ekiplerimiz binanın önce elektrik ve doğal gaz hatlarını tamamen kesti. Binamız boşaltıldı. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen bilgiye göre 12 yaralımız var ama Allah’a çok şükür ki hiçbirinin ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılacaktır."

Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek için detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

