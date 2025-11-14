Tesisat ustası Metehan Yılmaz, kış öncesi yapılan petek temizliğinin, hem enerji tasarrufu sağlamak hem de evlerin daha verimli ısınmasını mümkün kılmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Temizlik esnasında peteklerden adeta petrol kıvamında koyu bir kir çıktığı gözlemlenirken, Yılmaz bu işlemin iki yılda bir düzenli olarak yapılması halinde yakıt giderlerinde yüzde 30’a kadar tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Tesisat hizmeti veren Metehan Yılmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte petek temizliğinin önemine dikkat çekti. Düzenli yapılmayan petek temizliğinin hem ısınma performansını düşürdüğünü hem de doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Yılmaz, " Petek temizliği yapıldığında yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. İki yılda bir yapılmasını öneriyoruz. Bu işlem peteklerin ömrünü uzattığı gibi kombinin de daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor" dedi.

SÖKÜLMEDEN TEMİZLENİYOR

Kimyasal madde kullanılmadan sadece suyla temizlik yaptıklarını belirten Yılmaz, asit içerikli temizleyicilerin petek ve kombi sistemlerine zarar verebileceğini ifade etti. Kış öncesi dönemde yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, işlemin yaklaşık 30-40 dakika sürdüğünü ve peteklerin sökülmeden tamamen temizlendiğini dile getirdi.

"PİSLİK BİRİKİNCE ISINMAYA ENGEL OLUYOR"

Petek temizliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Bildiğimiz üzere kış geldi, artık petekler yanacak. Petek temizliğini, yüzde 30 yakıt tasarrufu için ve peteklerin daha iyi ısınması için yapıyoruz. Bu peteklerin içerisine pislik birikiyor. Pislik birikince ısınmaya engel oluyor. O pislik tüm tesisattan temizlenince petekler daha rahat çalışıyor. Biz bu yüzden yapıyoruz. Yani yapılmadığı takdirde peteklerin altında, sağında, solunda ısınmayan yerler oluyor. Bu işlem yapıldıktan sonra petek tamamen daha iyi bir şekilde yanar hale geliyor. Daha iyi yanar hale geldiği için de hem yakıttan tasarruf etmiş oluyorsunuz hem de daha fazla ısınmış oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

TIKANINCA HEM ISINMAYI ENGELLİYOR HEM FATURAYI YÜKSELTİYOR

Temizlik yapılmadığı takdirde yaşanan sorunlara değinen Yılmaz, "Gittiğimiz bazı yerlerde, petekler ısınmıyor, ısınmamaya başlıyor. Artık o peteklerin içerisinde bulunan pislik, peteklerin girişleri ve çıkışlarını tıkıyor. Petek tıkandığı için çalışmıyor. Tekrardan o peteği sökmek zorunda kalıyoruz. Biz şu anda petek temizliğini sadece duru suyla yapıyoruz. O ilaç dedikleri şey bir asitten ibaret. O asit hem peteklere hem de kombiye zarar verdiği için ilaçla önermiyoruz. Biz suyla yapıyoruz. Biz bu noktada şart olarak görüyoruz. İki senede bir yapılmasını öneriyoruz. Yapılırsa faydasını görürler. Yapmazlarsa da dediğimiz gibi bir tıkanma sorunu yaşanır. Daha hızlı ısınırlar, daha fazla fatura öderler. İşlem yaklaşık olarak 40 dakika sürüyor. Evlerde işlemi banyodan yapıyoruz. Banyodaki peteğe, basınçlı makinayı bağlıyoruz. Oradan tüm peteklere tek tek suyu veriyoruz. Tüm petekleri tek tek temizliyoruz. Ondan sonra aynı şekilde kombiyi, kombinin filtrelerini temizliyoruz. Yani herhangi bir el kirletme olayı, petek sökme olayı olmadan tüm petekleri tek tek, en verimli şekilde temizliyoruz. Kış sezonu olduğu için yoğunluk var" diye konuştu.

MELİN ÖZTÜRK

