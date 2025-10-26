Abone bedelinde 12 taksit fırsatı! Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor

CEMAL EMRE KURT - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Doğalgaz faturalarında tüketim bedellerinden kaçak kullanıma kadar yeni düzenlemeleri kapsayan taslağa göre, bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7 bin 500 TL’lik abone bağlantı bedeli tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınacak. Önceden bu miktar yalnızca 3’e bölünebiliyordu.

Yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa, bu tutar kişilere 12 eşit taksitte geri ödenecek. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğalgaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu beklenecek ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

ORTALAMA FATURA DÖNEMİ

Sayaçta problem yaşanması durumunda abonelere ortalama fatura uygulanacak. Sayaç okunamama problemi dağıtım şirketi kaynaklıysa, şirket düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçecek. Dağıtım şirketleri, faturaları son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketicinin talebine göre kısa mesaj, e-Posta veya e-Fatura yoluyla iletecek. Ödeme süresi ise her hâlükârda 5 iş gününden az olamayacak.

Yeni aboneliklerde doğalgaz bağlantısı, abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren en geç 3 gün içinde gerçekleştirilecek. EPDK, belirlenen oranların üzerinde kaçak tespit edilen bölgelerde sayaç ve regülatörlerde uzaktan okuma ve müdahaleyi engelleyici malzemeler kullanılabileceğini belirtti. Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş olan ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahaleler kaçak doğalgaz kullanımı sayılacak.