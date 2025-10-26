MHP'den hükûmete çağrı! Vatandaş talep etti, vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamuoyunda bir süredir gündeme gelen yeni bir borç yapılandırması konusunda talepler artmaya başladı. TBMM’de muhalefet partilerinin yanı sıra MHP tarafından da özellikle vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğine yönelik görüşler dile getiriliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, toplumdan vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin talepler geldiğini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen vergi paketinin görüşmelerinde toplumdan gelen bu taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Kalaycı “MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis’te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu” diye konuştu.

Yeni bir borç yapılandırması konusunda ekonomi yönetiminden daha önce herhangi bir hazırlık olmadığı açıklaması yapılmıştı.