Meteoroloji’nin son tahminlerine göre arefe gününden bayram sonuna kadar Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yer yer kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

Türkiye, yeni haftayla birlikte yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteorolojik tahminlere göre haftanın ilk günlerinde doğu bölgelerinde etkili olacak sağanak yağışlar, hafta ortasından itibaren batı kesimlere doğru yayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden haftalık hava tahmin haritası.

Pazartesi ve salı günleri özellikle Doğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin yön değiştirerek Marmara, Ege ve Batı Anadolu’da etkisini göstermesi bekleniyor.

19 Mart Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre, arefe günüyle birlikte sağanak yağışların yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Bayram boyunca da yağışların aralıklı olarak etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülecek.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşüşe geçmesi bekleniyor.

20 Mart Cuma günü (Bayramda) hava durumu nasıl olacak?

Bayramda büyük şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

İstanbul: 11–12 derece

Ankara: 11–12 derece

İzmir: 14–15 derece

Antalya: 18–19 derece



