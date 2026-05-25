Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftayı değerlendirdi. Altın, gümüş, dolar, euro, borsa ve bitcoin hakkında konuşan Memiş, kritik seviyeleri verdi. Altın ve gümüş yatırımcısına seslenen Memiş, 2026 yılının toplama zamanı olduğunu söyledi.

"Alım fırsatı" olarak gördüğü seviyeleri açıklayan Memiş, yatırımcılar için önemli detayları açıkladı. İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

BORSADA KRİTİK SEVİYELER Borsa İstanbul'u değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul BİST 100 endeksi %5 civarında artıyla haftayı tamamlamıştı. 13.808 puan seviyesinden geçen haftayı tamamlayan borsa tarafında 0,59 puanlık tekrar bir artışla yeni haftanın ilk işlem gününe başladığını gözlemliyoruz. Burada ana trendde takip edeceğimiz seviye yine 14.600 puan seviyesi. Burada bir bozulma yok. Teknik olarak yine 14.200 puan seviyesi yukarı yönlü geçilmesi lazım. Ancak yine teknik olarak 13.800 burada destek destek seviyesi. Yukarıda 14.200 puan seviyesi direnç konumunda. Bu bant aralığını yine takip etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ Yıl sonu dolar kuru beklentisini paylaşan Memiş, "Döviz kurları stabil, sakin. Burada kontrollü baskılanma süreci devam ediyor. Dolar/TL kuru 45,70 kuruş seviyesinde. Burada sakin yatay bir seri var. Burada yıl sonu hedefimiz 50-52 bandı olduğu için düşüş yönlü beklentimiz yok. Yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



EURO/DOLAR PARİTESİ Euro kuru hakkında da konuşan Memiş, "Euro/dolar paritesi 1.16 seviyesinden kapanış yapmıştı geçen hafta. Yeni haftanın ilk işlem gününde bugün şu an itibariyle 1.1640 seviyesinde cılız bir yükseliş var. Takip ettiğim bant aralığı euro/dolar paritesinde aşağıda 1.1580 seviyesi var. Yukarıda 1.1780 seviyesi var. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. 1.16 seviyesinin altında her sarkmayı da bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim." dedi.



"EURO SERBEST PİYASALARDA DAHA UCUZ" Euro kurunun serbest piyasalarda daha ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, "Özellikle euro/TL kurunda da 53 lira seviyesinde bir kapanış vardı yurt içi piyasalarda. Şu anda 53 lira 44 kuruş seviyesinde olan bir euro/TL kuru var. Ancak özellikle şunu belirtmek isterim. Dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabilir. Şu anda serbest piyasalarda dolar/TL kuru 45,73. Yani dolar serbest piyasalarda daha yüksek. Ancak euro serbest piyasalarda yani dövizcilerde daha ucuz. Şu anda euro/TL kuru 53 lira 45 kuruş resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda 53 lira 19 kuruş. Bu aradaki farkı iyi değerlendirmek lazım. Tekrar ediyorum dolar/TL kuru serbest piyasalarda pahalı. Euro/TL kuru serbest piyasalarda ucuz. Resmi kur tarafında euro pahalı ama serbest piyasada da ucuz. Bu aradaki farkı ona göre değerlendirin. " ifadelerini kullandı.



ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ Altında destek ve direnç seviyelerini paylaşan Memiş, "Yine uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.563 dolar seviyesinde. Burada 55 dolar civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu kadar cılız yükselişler çok da bir şey ifade etmiyor. Ons altın tarafında yine 4.480 - 4.580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Barış iyimserliği gelirse 4.580 dolar seviyesinde ataklar görebiliriz. Ancak barış konusunda olumsuz bir haber akışı gelirse yine 4.480 dolar seviyesi burada destek konumunda çalışır. Bu haftanın özelinde 4.480 - 4.580 dolar aralığı ons altın tarafında benim takip edeceğim bant aralığı." dedi.



GÖZLER ORTA DOĞU'DA Orta Doğu'dan gelen haber akışının piyasanın odağında olduğunu belirten Memiş, "Anlaştık anlaşmadık belirsizlikte piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Ancak geniş bant aralığında bu savaş sürecinde takip ettiğim bant aralığı aşağıda 4.400 seviyesi var. Yukarıda 4.800 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğim. Yıl sonu hedefimde bir değişiklik var mı? 5.886 dolar seviyesi ile alakalı yok. Yine yükseliş beklentim devam ediyor." açıklamasını yaptı.



GRAM ALTIN İÇİN 8 BİN LİRA TAHMİNİ Gram altında 8 bin lira için tarih veren Memiş, "Gram altın yine ons altın takip etmeye devam ediyor. Ons altın nereye? Gram altın oraya. Gram altın/TL fiyatı şu anda 6.732 lira seviyesinde. %1 yükselişle yeni altının ilk işlem gününde başladı. Cılız bir yükseliş var. Önemli bir yükseliş yok. Hem ons tarafta hem gram tarafta bir iyimserlik var. Piyasalar kapalı. Yine gelen haber akışları. Biz tatildeyken uluslararası piyasalarda yine etkili olacaktır. Temmuz, Ağustos aylarında 8.000 lira ve üzerindeki rakamla alakalı yükseliş ürünü beklentim yine devam etmekte. Altın fiyatlarını bu baskılanma sürecinde sürekli alım fırsatı sunduğunu sık sık ifade ediyorum." şeklinde konuştu.



GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ? Gümüşte yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, "Yine Mart ayında 61 dolar seviyesine alım yapan arkadaşlarımızın iyi bir karar verdiğini gördük. Ama geçen haftaki yayınlarımızda sık sık yine geçen hafta da 74 dolar seviyesinin destek seviyesi buralarında alınabilir bir seviyede olduğunu ön gördüğümü ifade etmiştim. Yine 74 dolar seviyesi benim nazarımda ucuz fiyatlarda. Tekrar 82 dolar direncini bu haftanın özelinde takip etmeye devam edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 114 lira seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı yine ons gümüşü takip etmeye devam ediyor. Burada 116 devamında 118 lira seviyesi direnç konumunda olmaya devam edecek. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum." dedi.

"ALTIN VE GÜMÜŞ TOPLAMA YILI" Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Altın ve gümüş tarafında şunu söyleyebilirim. 2026 yılı altın ve gümüş toplama yılı. 2027 ve 2028 yılı yine altın ve gümüş yılı olarak karşımızda olacağını ben düşünüyorum. O yüzden bu savaş bahanesi ile birlikte uzun vadeli bir strateji belleyen yatırımcılar altın gümüş tarafındaki ben düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemediğimi anımsatmak isterim."

BİTCOİN NE OLACAK? Son olarak bitcoini değerlendiren Memiş, "Bitcoin 77.500 dolar seviyesinde güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Şu anda %2 primli haftaya başladı. Bitcoin özelinde de yine pozitif yönlü beklentim devam ettiğinden dolayı önce 82.000 dolar seviyesi devamında 85.000 dolar seviyesine kadar bu hafta bir yükseliş beklediğimi tekrar söyleyebilirim. Yine yılın ikinci yarısında Bitcoin yılın ilk yarısındaki kayıplarını veya yatay sürecini tekrar tamamlayabiliyor diye tahmin ediyorum." dedi.

