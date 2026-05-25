ABD’nin Nebraska eyaletinde bir marketin yakınında yaşanan tuhaf olayda, bir köpeğin hareketi sonucu av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği bir kadın yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz cumartesi günü Nebraska’nın Scottsbluff kentindeki bir marketin otoparkında meydana geldi. Silah sesi ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ilk etapta bir kişinin havalı tüfekle vurulduğu bilgisini aldı. Ancak olay yerine ulaşıldığında, silahın bir av tüfeği olduğu ve ateşin yanlışlıkla açıldığı ortaya çıktı.

KÖPEK, AV TÜFEĞİNİ ATEŞLEDİ

Dailymail’in haberine göre polis ekipleri, yolcu tarafında av tüfeği saçmalarına ait hasar bulunan bir kamyonet tespit etti. Yapılan incelemede, kamyonetin arka koltuğunda bulunan köpeğin araç içinde hareket ederken dolu halde bulunan av tüfeğini ateşlediği belirlendi. O sırada aracın yanından geçen bir kadın, silahın ateş almasıyla saçmaların hedefi oldu. Polisin verdiği bilgiye göre kadın olay esnasında trafik ışığında durmuş, kolunu da camdan dışarı çıkarmıştı. Kimliği açıklanmayan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir aile üyesi tarafından hastaneye götürüldüğü açıklandı. Scottsbluff Polis Departmanı, Nebraska yasalarına göre araç içinde dolu av tüfeği taşınmasının yasa dışı olduğunu hatırlatarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ayrıca, olayın ateşli silah güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

