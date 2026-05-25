Japonya’nın başkenti Tokyo’da, lüks alışveriş bölgesi Ginza’daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin binaya kimyasal olduğu düşünülen bir madde püskürtmesi paniğe neden oldu. Olayda yaklaşık 20 kişi rahatsızlanırken, yetkililer saldırının nedenini araştırıyor.

Tokyo polisi ve itfaiye yetkilileri, olayın bugün Ginza bölgesindeki bir alışveriş merkezinin zemin katında meydana geldiğini açıkladı. Polis sözcüsü, bir erkeğin ATM bölümüne henüz içeriği belirlenemeyen bir madde püskürttüğünü belirtirken, olay sonrası çok sayıda kişinin boğaz yanması ve nefes darlığı şikayeti yaşadığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Guardian’ın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin önündeki cadde trafiğe kapatılırken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Görgü tanıkları, sedyeyle ambulansa taşınan kişilerin olduğunu ve koruyucu kıyafet giyen ekiplerin alışveriş merkezindeki vatandaşları kontrol için özel araçlara yönlendirdiğini aktardı. Japon kamu yayıncısı NHK, yaralanmaların hafif düzeyde olduğunu duyurdu.

Lüks AVMde kimyasal saldırı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, ekipler devrede

YANGIN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNMÜŞLER

Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan 70 yaşındaki bir kadın ise ATM bölümüne yaklaştığında boğazında yanma ve uyuşma hissettiğini anlattı. Kadın, ilk anda küçük çaplı bir yangın çıktığını düşündüğünü söyledi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, püskürtülen maddenin ne olduğuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Polis olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası