Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti.

Çin'in orta ve doğu kesimlerinde şiddetli cephe yağışları ve sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarıları yapıldı.

Bu arada Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölümlerindeki yerleşimler için de "turuncu alarm" ilan edildi, yerel yönetimlere gerçek zamanlı izleme ve önleyici tahliyeler yapmaları talimatı verildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yoğun sağanak nedeniyle pazar günü saat 20.00 ile pazartesi günü 20.00 saatleri arasında dağ sularından kaynaklanan ani sel baskını tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güneyi, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yoğun yağmur bu geceye kadar etkili olacak. Anhui'nin güneybatısı ve Hubey'in batısındaki bazı bölgelerde ise şiddetli fırtınalar bekleniyor.

Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en acil alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar izliyor.