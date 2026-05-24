Fiat, Grande Panda'nın daha büyük versiyonu olan yeni Grizzly modelinin ilk görüntülerini paylaştı. İki farklı gövde tipiyle gösterilen araç Renault Duster’a rakip olacak. Bu modellerin Bursa’da üretimi sona erecek olan Egea’nın yerini alması bekleniyor.

Grizzly SUV tanıtıldı!

Fiat, Stellantis’in yeni “Sunny Road to 2030” stratejisi kapsamında tarihinin en büyük ürün dönüşümlerinden birine hazırlanıyor. Markanın paylaştığı yol haritasına göre önümüzdeki yıllarda tam 13 yeni model piyasaya sürülecek. Bu planın en dikkat çekici parçalarından biri ise yeni Fiat Grizzly oldu.

Yeni Grizzly, Fiat Grande Panda’nın daha büyük ve daha aile odaklı versiyonu. Model hem klasik SUV hem de coupe SUV formunda satışa sunulacak.

Fiat Grizzly’nin özellikle Renault Duster, Skoda Kamiq ve Kia Sportage gibi modellerle rekabet etmesi hedefleniyor. Uygun fiyatlı, geniş aile otomobili konseptinde tasarlanan model yeni Grande Panda’nın çizgileri korunurken, çok daha iri ve kaslı bir gövdeye sahip.