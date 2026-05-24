Fiat Egea’nın yerini alacak Grizzly SUV tanıtıldı! Duster’a rakip geliyor
Fiat, Grande Panda'nın daha büyük versiyonu olan yeni Grizzly modelinin ilk görüntülerini paylaştı. İki farklı gövde tipiyle gösterilen araç Renault Duster’a rakip olacak. Bu modellerin Bursa’da üretimi sona erecek olan Egea’nın yerini alması bekleniyor.
Fiat, Stellantis’in yeni “Sunny Road to 2030” stratejisi kapsamında tarihinin en büyük ürün dönüşümlerinden birine hazırlanıyor. Markanın paylaştığı yol haritasına göre önümüzdeki yıllarda tam 13 yeni model piyasaya sürülecek. Bu planın en dikkat çekici parçalarından biri ise yeni Fiat Grizzly oldu.
Yeni Grizzly, Fiat Grande Panda’nın daha büyük ve daha aile odaklı versiyonu. Model hem klasik SUV hem de coupe SUV formunda satışa sunulacak.
Fiat Grizzly’nin özellikle Renault Duster, Skoda Kamiq ve Kia Sportage gibi modellerle rekabet etmesi hedefleniyor. Uygun fiyatlı, geniş aile otomobili konseptinde tasarlanan model yeni Grande Panda’nın çizgileri korunurken, çok daha iri ve kaslı bir gövdeye sahip.
Yeni Grizzly modelleri Stellantis’in Smart Car platformu üzerine geliştirilecek. Aynı altyapı şu anda Fiat Grande Panda, Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera gibi modellerde de kullanılıyor. Motor seçenekleri arasında hibrit ve tamamen elektrikli versiyonların yer alması bekleniyor.
Üretimi Stellantis'in Fas'taki fabrikasında yapılacak aracın resmi dünya prömiyeri Ekim ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.
EGEA’NIN YERİNİ Mİ ALACAK?
Bu iki modelin yakında Bursa'daki üretimi sona erecek Fiat Egea'nın yerini alması bekleniyor.
Henüz resmi açıklamada gelmese de Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, üretimi sona erecek Fiat Egea’nın yerine C segmentte SUV ve fastback iki modelin gelecek yıl satışa çıkacağını ve ilk pazarlarında birinin Türkiye olacağını duyurmuştu. İşte bu modellerin yeni Grizzly’ler olduğu belirtiliyor.