Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, CHP Genel Merkezi'nde hasar tespiti ve yenileme çalışması başlattı. Bina içindeki temizlik sürerken, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları ve pankartları kaldırıldı, eski yönetimin isimlikleri söküldü. Bayramın 2. günü Genel Merkez'e gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi binada çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

GENEL MERKEZ'DE HUMMALI TEMİZLİK

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek, hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, bina içerisinde tahrip olan alanlar yenilenirken, kapsamlı temizlik yapılıyor.

CHP'de her şey sil baştan! Genel Merkez'de büyük temizlik başladı

ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFLARI KALDIRILDI

Partide, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırılırken, eski Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının isimleri, oda kapılarındaki plakalardan söküldü.

İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından Özgür Özel'in parti binasına asılan "Geri adım atmadık mücadeleye devam" yazılı pankartı da kaldırıldı. Söz konusu karara ilişkin metnin, partinin fuaye alanına açılan kapısına asıldığı görüldü.

Emniyet güçlerinin genel merkez etrafındaki güvenlik tedbirleri de devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ GENEL MERKEZ'DE OLACAK

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.

