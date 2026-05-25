Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi belli oldu. Yaz okulunda ders alarak not ortalamasını yükseltmek, FF derslerini vermek ya da erken mezuniyet planı yapmak isteyen öğrenciler için kayıt ve sınav tarihleri netleşti. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçimi ekranı ve sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu sürecine ilişkin detaylar Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzda paylaşıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, belirlenen tarihler arasında ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayarak yaz okuluna kayıt yaptırabilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu ders seçim ve kayıt işlemleri 29 Haziran - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak ve kayıt süreci 3 Temmuz saat 22.00’ye kadar devam edecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin önce ders seçimini tamamlaması gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmuyor. Kayıt işlemlerinin geçerli sayılması için derslerin seçilip sistem üzerinden onaylanması gerekiyor. Ödemeler ise Ziraat Bankası üzerinden kredi kartı, banka kartı, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı yöntemleriyle yapılabilecek. Son ödeme saati ise kayıtların son günü 22.30 olarak açıklandı.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri! Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ne zaman?

2026 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2026 AÖF yaz okulu eğitim süreci 29 Haziran’da başlayacak ve 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak sınavla sona erecek. Sınav giriş belgelerinin ise sınav tarihine yakın günlerde Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, yaz okulunda aldıkları derslerin tüm konulardan sorumlu olacak. Sınav giriş belgelerinin ise sınav tarihine yakın günlerde Anadolu Üniversitesi’nin resmi sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası