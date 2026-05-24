Soru analizi yapan, el yazılarını okuyup puanlayan yapay zekâlı platform, öğretmenlerin işini kolaylaştırıyor

ÖMER TEMÜR - Sınav sonuçlarının geç açıklanması, eğitim hayatının en tanıdık streslerinden biridir. Kararsız kalınan cevaplar, öğretmenin değerlendirme inisiyatifi ve tabii ki nihai puanın ne olacağı her zaman büyük bir merak konusudur. Öğrencilerin bu heyecanlı bekleyişi bir yana, özellikle klasik sınavların değerlendirme süreci öğretmenler için de uykusuz geceler anlamına geliyor.

Genç girişimci Doğukan Elmas, eğitim dünyasındaki bu temel problemden yola çıkarak geliştirdiği Notlandır platformu ile öğretmenleri saatler süren kâğıt okuma derdinden kurtarıyor. Notlandır sayesinde sınav sorularının analiz edilmesi, el yazılarının okunması ve puanlama işlemleri yapay zekâ tarafından saniyeler içerisinde tamamlanıyor.

SAATLER SÜREN KAĞIT OKUMALARA SON

Sistemin eğitim dünyasına sunduğu en büyük avantajların başında esneklik ve hız geliyor. Sadece çoktan seçmeli testleri değil, saatler süren klasik sınav kâğıtlarının okunma süresi yapay zekâ ile yüzde 97 oranında doğru değerlendirilebiliyor. Öğretmenler kendi cevap anahtarlarını ve soru ağırlıklarını sisteme diledikleri gibi tanımlama özgürlüğüne sahip olurken, ayrıca fiziksel sınav kâğıtlarını telefon veya cihaz kamerasıyla saniyeler içinde okutup anında dijitalleştirebiliyor.

"ÖĞRETMENLERİN YÜKÜ HAFİFLİYOR"

Sistem, insan kaynaklı hataları ve yorgunluktan doğan gözden kaçırmaları ortadan kaldırarak öğrenciler için en güvenilir notlandırmayı sağlıyor. Eğitimcilerin yükünü almaya talip olduklarını belirten Notlandır Kurucu Ortağı Doğukan Elmas, “Notlandır’ın hikâyesi; sınıfta sınav sonuçlarını bekleyen öğrencilerin sitemlerinden ve öğretmenlerin yaşadığı zaman kaybından doğdu. Amacımız, sınavların çok daha hızlı, tutarlı ve adil değerlendirilebileceği bir sistem oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini tamamen dijitalleştirerek öğretmenlerimizi idari yüklerden arındırıyoruz. Öğretmenlerimizin omuzlarındaki değerlendirme yükünü hafifletiyor, sınav okuma mesaisini saniyelere indiriyor ve onlara en değerli kaynakları olan zamanı, yani hafta sonlarını geri veriyoruz” dedi.

Sistemin sunduğu bu kolaylıkları bizzat deneyimlemek isteyen ve Notlandır’a üye olan tüm eğitimciler, ilk 10 sınav kâğıdını tamamen ücretsiz olarak, hatasız bir şekilde okutabiliyor.

