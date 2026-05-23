A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Filenin Sultanları, AeQuilibrim Cup organizasyonundaki ikinci sınavında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Polonya karşısında alınan galibiyetin ardından gözler ''İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler rakibini 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İlk iki sette etkili bir performans sergileyen Türkiye, daha sonra rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Karşılaşma final setine taşınırken ay-yıldızlı ekip son bölümde üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden galip ayrıldı. Peki bu akşamki İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları AeQuilibrim Cup hazırlık maçı

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrim Cup turnuvasında ikinci maçına çıkıyor.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması yurt dışında Rai Sport, Polsat Sport Extra 1 ve Sky Sport Arena ekranlarından canlı yayınlanacak. Ancak mücadele için Türkiye’de resmi bir yayıncı bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşma ulusal televizyon kanallarında canlı olarak ekranlara gelmeyecek.

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AeQuilibrim Cup kapsamında oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması bugün oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, İtalya’nın Cenova kentinde bulunan Pala Sport Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip önünde sahaya çıkacak milliler, turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

22 Mayıs Cuma (3-2)*

TSİ 18.00 Türkiye-Polonya

23 Mayıs Cumartesi

TSİ 22.00 İtalya-Türkiye

24 Mayıs Pazar

TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir

Teknik Kadro:

Pelin Çelik - Menajer

Daniele Santarelli - Başantrenör

Diego Flisi - Yardımcı Antrenör

Recep Vatansever - Yardımcı Antrenör

Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör

Artun Aksan - İstatistik Antrenörü

Marco Greco - İstatistik Antrenörü

Marco Sesia - Kondisyoner

Ilenia Marin - Fizyoterapist

Francesco Gatti - Fizyoterapist

Murat Beder - Masör

Seçkin Sarı - Doktor

