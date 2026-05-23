İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları AeQuilibrim Cup hazırlık maçı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Filenin Sultanları, AeQuilibrim Cup organizasyonundaki ikinci sınavında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Polonya karşısında alınan galibiyetin ardından gözler ''İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede milliler rakibini 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. İlk iki sette etkili bir performans sergileyen Türkiye, daha sonra rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Karşılaşma final setine taşınırken ay-yıldızlı ekip son bölümde üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden galip ayrıldı. Peki bu akşamki İtalya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?
İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrim Cup turnuvasında ikinci maçına çıkıyor.
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması yurt dışında Rai Sport, Polsat Sport Extra 1 ve Sky Sport Arena ekranlarından canlı yayınlanacak. Ancak mücadele için Türkiye’de resmi bir yayıncı bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşma ulusal televizyon kanallarında canlı olarak ekranlara gelmeyecek.
İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AeQuilibrim Cup kapsamında oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması bugün oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.
Karşılaşma, İtalya’nın Cenova kentinde bulunan Pala Sport Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip önünde sahaya çıkacak milliler, turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
22 Mayıs Cuma (3-2)*
TSİ 18.00 Türkiye-Polonya
23 Mayıs Cumartesi
TSİ 22.00 İtalya-Türkiye
24 Mayıs Pazar
TSİ 18.00 Türkiye-Sırbistan
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir
Teknik Kadro:
Pelin Çelik - Menajer
Daniele Santarelli - Başantrenör
Diego Flisi - Yardımcı Antrenör
Recep Vatansever - Yardımcı Antrenör
Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör
Artun Aksan - İstatistik Antrenörü
Marco Greco - İstatistik Antrenörü
Marco Sesia - Kondisyoner
Ilenia Marin - Fizyoterapist
Francesco Gatti - Fizyoterapist
Murat Beder - Masör
Seçkin Sarı - Doktor