Kadıköy D-100 Karayolu Sahrayıcedit mevkii yan yolda, seyir halindeyken direksiyon başında aniden rahatsızlanan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, aynı istikamette ilerleyen başka bir araca arkadan şiddetle çarparak takla attığı feci kaza yürekleri ağza getirdi. Çevredeki duyarlı vatandaşların hızla yardıma koştuğu ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı o korku dolu anlar, trafikteki bir başka aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

