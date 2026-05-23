Acun Ilıcalı, Wembley’de oynanacak Hull City-Middlesbrough play-off finali öncesinde takımına güvendiğini belirterek, Premier Lig hayaline ulaşmak için “bir adım kaldığını” söyledi. Casusluk krizi nedeniyle hazırlık sürecinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Ilıcalı, tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Wembley yolunda Hull City taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Premier Lig hedefi öncesi Londra sokaklarını dolduran binlerce taraftar, Ilıcalı’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Hull City-Middlesbrough play-off final maçı öncesinde başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

"MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ İÇİN BİR ADIM KALDI"

Karşılaşma öncesinde heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." ifadelerini kullandı.

CASUSLUK SKANDALI HAKKINDA KONUŞTU

Gündemdeki "casusluk" konusu ve maç öncesi alınan kararların takıma etkisini değerlendiren Ilıcalı, "Oyuncular üzerinde psikolojik bir etkisi oldu diyemem. Ama teknik olarak etkisi oldu tabii ki. 8 gün Southampton çalıştılar, hazırlandılar. Planlar yapıldı. 3-4 gün kala başka bir karar çıktı. Zaten çarşamba günü tatildi, perşembe günü tek idman yaptılar. Cuma da ter idmanı. Baktığın zaman bir taktik idmanıyla rakibe hazırlandılar. Dezavantaj var mı var, sorun var mı var, ama biz bunların üstesinden gelmek için buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"TAKIMIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

Takımın sezon performansına ve beklentilere değinen Ilıcalı, "Takıma çok güveniyorum. Sezon başında bizi 21-22. sırada görüyorlardı. Ben takımın iyi olduğunu biliyordum. Taraftarımız da buna inanıyordu. Hocamız bu malzemeden ortaya güzel bir yemek çıkarınca tadından yenmez oldu. Yarı final, ikinci maç çok güzel geçti. Finaldeyiz, bundan sonrası kısmet." şeklinde konuştu.

"ACUN FİRARDA'YI ÇEKİYOR GİBİYİM"

Kulübü satın aldığı süreçten bugüne kadar geçen zamanı anlatan Ilıcalı, "Sürekli başarı aynı şeyi yaşamaya döndü. Şu anda 'Acun Firarda'yı çekiyor gibiyim. Futbol sektörüne girip, bir kulübü en aşağıdan alıp, Hull City o zamanlar 1'inci Lig'den yeni çıkmıştı. Ben ocakta almıştım takımı, takım sondan ikinciydi. O zaman Şota Arveladze hocamızı getirdik. Takımı önce kümede tuttuk, sonra hocalarımız değişti biz de gelişmeye devam ettik. Geçen sene biraz talihsiz geçti ama onun dışında 7'nci olduk. Şimdi de play-off'a geldik, çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

"ÖZELLİKLE SON BİR AY ÇOK ZOR GEÇTİ

Maçı kazanmaları durumunda ilk hedeflerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan kulüp sahibi, "Eğlenmek. Çok güzel eğlenmek. Çocuklar çok yoruldu. Onlara elimden geldiğince jest yapacağım. Biz de artık psikolojik olarak yıprandık, özellikle son 1 ay çok zor geçti. Son 1 hafta hayal kırıklığına uğradığımız bir karar çıktı sonunda. Bu yıl, 150 gün buradaydım. İlk işimiz önce eğlenmek, sonra kısa dinlenmek, eğer kazanırsak ona göre planlar yapacağız." açıklamasında bulundu.

TARAFTAR DESTEĞİNİ VURGULADI

Son olarak taraftarların ilgisine teşekkür eden Acun Ilıcalı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bize 35 bin bilet vermişlerdi, 34 bin bilet satıldı. Hull buraya uzak bir kent, Londra pahalı bir şehir. 34 bin taraftarımızın buraya gelmesi benim için çok değerli. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Bütün kent umudunu sana bağlamış, onun sorumluluğu senin üzerinde. Onlarla hayali beraber kurmak, beraber yaşamak, beraber Wembley'de olmak. İlk günden beri sevgiden başka bir şey görmedim, sevgi de beni motive etti."

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig’e yükselme play-off’ları kapsamında Middlesbrough ile oynadığı kritik maç öncesi taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Adem Metan’ın kadrajına yansıyan görüntüler, İngiliz taraftarların yoğun ilgisini ve coşkusunu gözler önüne serdi. Renkli forma ve bayraklarla sokaklara inen binlerce taraftar arasında Acun Ilıcalı’ya gösterilen sevgi ve saygı dikkat çekti.

FİNAL MAÇI ÖNCESİ OTOBÜSE ÇİRKİN SALDIRI

Futbol dünyasının maddi açıdan en değerli maçlarından biri olarak kabul edilen ve kazanan takımın doğrudan İngiltere Premier Lig'e yükseleceği dev final öncesi, Hull City kafilesini taşıyacak olan otobüs hedef alındı. Edinilen bilgilere göre; takım otobüsü, futbolcuları ve teknik heyeti konakladıkları noktadan almak üzere yola çıktığı güzergah üzerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan Hull City takım otobüsü

Bölgedeki gelişmeleri takip eden Sky Sports muhabiri Tim Thornton, olaya ilişkin detayları şu sözlerle aktardı:

"Oyuncuları almaya giderken otobüse taşlar ve şişeler atıldı. Bazı hasarlar oluştu ve güvenlik amacıyla zarar gören dış camın bir kısmı tamamen kırılmak zorunda kalındı."

