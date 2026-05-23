Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Avrupa Ligi (EuroLeague) ile yaptıkları 10 yıllık lisans anlaşmasının Dörtlü Final organizasyonunda sarı-lacivertli taraftarların mağdur edilmesi üzerinden eleştirilmesini doğru bulmadığını belirterek, EuroLeague'in tatmin edici bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolunun en büyük markalarından biri olduğunu belirten Cem Ciritci, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"EuroLeague ile yapılan 10 yıllık lisans anlaşması üzerinden Fenerbahçe Beko'ya yöneltilebilecek eleştiriler haksız ve eksik bir okumadır. Dün Atina'da yaşanan organizasyon rezaletine itiraz etmek başka bir konudur. Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki uzun vadeli stratejik konumunu koruması bambaşka bir konudur. Bu kulüp sadece sahaya çıkan bir takım değildir, milyonlarca taraftarı, tarihi, salon kültürü, sportif başarıları ve uluslararası marka değeriyle Avrupa basketbolunun taşıyıcı kolonlarından biridir. Böyle bir kulübün masadan kalkması değil, masada daha güçlü oturması gerekir."

Fenerbahçe taraftarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle Avrupa Ligi'nin hâlâ açıklama yapmamasını eleştiren Ciritci, şu ifadeleri kullandı:

EuroLeague ile anlaşma yapmak, EuroLeague'in yaptığı her şeyi kabul etmek anlamına gelmez. Tam tersine; o masada yer almak, söz sahibi olmak, hesap sormak, denetim istemek ve Avrupa basketbolunun geleceğine yön vermek anlamına gelir. Bugün bizim itirazımız EuroLeague'de olmaya değil, EuroLeague adını taşıyan bir organizasyonun Final Four gibi en üst seviyedeki bir etkinliği bu kadar kötü yönetmesine, biletli taraftarlarımızı mağdur etmesine, güvenlik ve tribün planlamasında sınıfta kalmasına ve kamuoyuna yansıyan 'biletsiz seyirci' iddiaları hakkında tatmin edici bir açıklama yapmamasınadır. Bu iki konu bilinçli olarak birbirine karıştırılmamalıdır. Fenerbahçe Beko'nun 10 yıllık lisans anlaşması, kulübün geleceğini garanti altına alan, ekonomik ve sportif planlamasını güçlendiren, Avrupa basketbolundaki ağırlığını koruyan stratejik bir adımdır. Ama bu anlaşma kimseye açık çek değildir. Fenerbahçe taraftarının hakkı yeniyorsa, buna itiraz ederiz. Biletli taraftar kapıda bekletiliyorsa, bunun hesabını sorarız. Organizasyon zaafı varsa, sorumluların peşine düşeriz. EuroLeague'in itibarı Fenerbahçe taraftarının emeği üzerinden zedeleniyorsa, bunu en yüksek sesle dile getiririz. Çünkü Fenerbahçe'nin EuroLeague'de kalması susacağı anlamına gelmez. Aksine Fenerbahçe orada olduğu için bu hesabı daha güçlü sorar. Bizim duruşumuz nettir: Avrupa basketbolunun büyümesinden yanayız ama taraftar hakkının ezilmesine karşıyız. Rekabetin sahada kalmasından yanayız ama organizasyon adaletsizliğine sessiz kalmayız. Masada olacağız, sahada olacağız, tribünde olacağız ama hiçbir yerde hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe Beko'nun yaptığı anlaşma doğru bir stratejik hamledir. Dün Atina'da yaşananlar ise kabul edilemez bir organizasyon skandalıdır. İkisini birbirine karıştıranlar ya meseleyi anlamıyor ya da Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki gücünü bilinçli olarak küçültmeye çalışıyor. Bizim yerimiz Avrupa basketbolunun merkezidir. Bizim görevimiz de o merkezde susmak değil, gerektiğinde en yüksek perdeden hesap sormaktır. 'Fenerbahçe masadan kalkmaz. Fenerbahçe masayı sallar'.