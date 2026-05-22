Dünya Katılım Bankası, CarrefourSA'nın 15 milyar TL'lik ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirdiği 175 gün vadeli sukuk ihracına aracılık etti.

Dünya Katılım Bankası A.Ş., CarrefourSA’nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 15 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilen 175 gün vadeli sukuk ihracına, %100 bağlı ortaklığı olan DK Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla başarıyla aracılık etti. 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen talep toplama süreci, fonlar ve nitelikli yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Katılım finans prensiplerine uygun şekilde yapılandırılan sukuk işleminde, CarrefourSA’nın ürün stokları dayanak varlık olarak kullanılırken, ihraçtan sağlanan fonun faizsiz finans esaslarına uygun ticari ödemelerde değerlendirilmesi planlandı. Yönetim sözleşmesine dayalı olarak kurgulanan işlem, hem dayanak varlık yapısı hem de fon kullanım alanı bakımından reel ticarete dayalı faizsiz finans ilkeleriyle tam uyumlu şekilde gerçekleştirildi.

Dünya Katılım Bankası, bu işlemle birlikte ilk kurumsal sukuk ihracı aracılık işlemini başarıyla tamamlayarak sermaye piyasaları alanındaki etkinliğini önemli ölçüde güçlendirdi. Banka, katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası çözümleriyle reel sektörün alternatif finansman ihtiyaçlarına destek sunmayı sürdürürken, faizsiz finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan, kuruluşu tamamlanan ve Dünya Katılım Bankası’nın %100 bağlı ortaklığı olan DK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Bankanın kurumsal finansman ve sermaye piyasaları alanındaki ürün ve hizmet çeşitliliğinin daha da artırılması planlanıyor. Dünya Katılım Bankası, DK Yatırım’ın sağlayacağı yeni yapı ile birlikte sukuk başta olmak üzere katılım finans prensiplerine uygun yenilikçi finansman çözümlerini daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle buluşturmayı ve sermaye piyasalarındaki etkinliğini daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.