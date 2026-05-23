Hatay'da meydana gelen ve 4 kişinin can verdiği selde, kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "17 vatandaşımız da yaralanmıştır. 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. 495 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Aşırı yağışlardan kaynaklanan enerji kesintilerinin tamamı da giderilmiştir" dedi.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış sırasında köprünün çökmesi sonucu araçla nehre düşerek akıntıya kapılan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşılırken, 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

Kentte 4 kişi hayatını kaybederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, şu ifadeler yer verdi:" Hatay ilimizde 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında meydana gelen kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerimizde yoğun sel ve su baskınları yaşanmıştır.

Hatay'da il genelinde toplam 1.894 ihbar alınmış, bunların 1.888’inin su baskını olduğu tespit edilmiştir. Olaylara 2.261 personel ile 867 araç/iş makinesiyle müdahale edilmektedir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin illerimizden su üstü ve su altı arama-kurtarma personeli, bot ve drone desteği Hatay’a sevk edilmiştir.

Meydana gelen heyelan, sel ve göçük olaylarında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız yaralanmıştır. Samandağ ilçemizde kaybolduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Yağışlar nedeniyle il genelinde 495 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiş, 32 vatandaşımız geçici olarak barındırılmaktadır. Aşırı yağışlardan kaynaklanan enerji kesintilerinin tamamı giderilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce yapılan hasar tespit çalışmalarında 39 hanenin hasarsız, 10 hanenin az hasarlı, 2 hanenin yıkık ve 5 hanenin değerlendirme dışı olduğu belirlenmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından Hatay ilimizde 24.05.2026 tarihinde saat 06.00'da başlayıp aynı gün saat 21.00'de bitecek olan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı doğrultusunda da ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Gelişmeleri anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hatay’da meydana gelen sel, heyelan ve göçük olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

