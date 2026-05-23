CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında seçim yapıldı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

GRUP BAŞKANI OLDU

Özel ve yanındakiler CHP Genel Merkezi'nde 'işgalci' konumunda kalırken, mutlak butlan kararı tanımadıklarını açıklamıştı. Genel başkanlığı düşen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün kararın TBMM ayağı için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle partinin Meclis’teki yeni yönetimi için seçim yapıldı. Gerçekleşen basına kapalı toplantıda, CHP Grup Başkanlığı görevine Manisa Milletvekili Özgür Özel seçildi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

AYRINTILAR GELİYOR...

Haberle İlgili Daha Fazlası