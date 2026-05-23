Markette 100, tarlada 10 lira! Hasat başladı, dönümde 2 ton verim bekleniyor
Adana'nın Kozan ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı. Bu sene aşırı yağışlardan etkilenen üreticiler, dönümde ortalama 2 ton verim bekliyor. Markette 100 liranın altında satılmayan şeftali, tarlada ise 10-20 TL arasında alıcı buluyor.
Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da erkenci şeftali hasadı başladı. Şubat ayında açan pembe çiçekleriyle görsel şölen sunan şeftali bahçelerinde işçiler, binbir emekle hasadı sürdürüyor.
DÖNÜMDE 2 TON VERİM
Erkenci şeftalinin bahçede kilogramı 10 ile 20 TL arasında alıcı buluyor. Dönümde ortalama 2 ton verim alınan şeftaliler, yurt içi piyasanın yanı sıra Irak’a da gönderiliyor.
AŞIRI YAĞIŞLAR HASADI ETKİLEDİ
Üreticilerden Mükremin Kaplan, yağışların hasadı olumsuz etkilediğini belirterek, "Yağmurlar çok fazla olmasa bu sene hasat daha güzel olacaktı. Yine de milletimiz için güzel bir ürün. Bölgemiz için de çok faydalı" dedi.
Hasat yapan Emral Demir ise yaklaşık 30 dönüm alanda hasadın sürdüğünü belirterek, "Bu yıl yaklaşık 60 ton rekolte bekleniyor" ifadelerini kullandı.