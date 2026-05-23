DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Süreci kapsamında gerçekleştirilen e-sınavın tamamlanmasının ardından, adayların gündeminde 2.aşama takvimi var. Peki, DENEYAP 2. aşama ne zaman başlayacak?

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ilde düzenlenen DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Süreci e-sınav uygulaması tamamlandı ve sınav sonuçları açıklandı Sınav sonuçları ardından gözler sürecin 2.aşamasına çevrildi.

2.AŞAMA İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Sınavı’nın ikinci aşaması olan “Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama” sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme, süreç takvimi ve duyuruların ise ilerleyen tarihlerde paylaşılacağı açıklandı.

Adayların, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin gelişmeleri T3 Kurumsal Yönetim Sistemi ile DENEYAP Türkiye resmî internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor. Elektronik sınavda başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama aşamasına geçecek. Bu süreci tamamlayan adaylar ise uygulama sınavına davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı elde edecek.

