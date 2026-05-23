EuroLeague Final Four organizasyonunu yerinde takip etmek için Atina’da bulunan Alperen Şengün, canlı yayın sırasında Yunan taraftarların çirkin saldırısına maruz kaldı. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, hakaret içerikli tezahüratlara maruz kaldı. Şengün'e, canlı yayında röportaj verdiği sırada su fırlatıldığı anlar kameralara yansıdı.

Yunanistan'ın evsahipliğinde düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'ya destek için Atina'ya giden Alperen Şengün, temsilcimizin 79-61 mağlup olduğu Olympiakos maçında taraftarların provokatif tavırlarıyla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Olympiakos'a 79-61 yenildi. Maç sonunda sarı-lacivertli ekibin oyuncuları, kendi taraftarlarını alkışladı.

RÖPIORTAJ ALANINA SU FIRLATILDI

Yunan taraftarlar, Telekom Center'da oynanan karşılaşmada taşkınlık çıkarırken; canlı yayında açıklama yaptığı sırada milli basketbolcuya doğru su fırlatılması kameralara yansıdı. Yaşananlar kısa süreli gerginliğe sahne olurken, Alperen Şengün'ün profesyonel tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Tribünden rröportaj alanına su fırlatıldığı an Alperen Şengün'ün tepkisi

ALKIŞLAR ALPEREN'E

Çirkin saldırı bununla da sınırlı kalmadı! Bazı taraftarlar, NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma Alperen Şengün'e yönelik hakaret içeren söylemlerde bulundu. Provokasyona rağmen sakinliğini korunayı başaran milli yıldız, Yunan taraftarlara herhangi bir karşılık vermedi ve röportajına devam etti.

