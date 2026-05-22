Fenerbahçe Beko'nun Final Four yarı finalinde Olimpiakos karşılaşacağı mücadelesi öncesinde açıklamalar yapan Alperen Şengün, sarı lacivertli takımı desteklemek için Atina'ya geldiğini belirtti.

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için OAKA'ya geldi.

"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEMEYE GELDİM"

Fenerbahçe Beko'yu desteklemek için organizasyonda yer aldığını söyleyen Alperen, "Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Ergin Ataman'ın da Final Four'da olmasını isterdim ama ne yazık ki değil, umarım gelecek yıl olur. Ancak Fenerbahçe'ye destek olmak için buradayım, umarım kupayı alırız. ABD'den yeni geldim. Fenerbahçe'yi desteklemeye geldim. Burada olduğum için mutluyum. Ailemle, arkadaşlarımla geldim. İnşallah güzel zaman geçireceğiz." dedi.

"YUNANLAR İLE GEÇEN YAZDAN BİR OLAYIMIZ VAR"

Atmosfere de değinen Alperen Şengün, geçen yaz yaşanan olaylara gönderme yaparak, "Yunanlar ile geçen yazdan bir olayımız var. ABD'de böyle atmosfer göremiyorsun. Salonda çok fazla Fenerbahçeli de var. Benim için bu maç kazanılması gereken bir maç. Ben böyle sahaya gelsem, basketboldan başka bir şey görmezdim. Yunanlar kendi evinde ama kendi evinde olmak bazen işe yaramaz." diye konuştu.

"BÖYLE GÜNLERDE SAVUNMA DAHA ÖNEMLİDİR"

Savunmanın kritik rol oynayacağını söyleyen Alperen Şengün, "Savunma takımı, Fenerbahçe umarım daha ağır basar. Böyle günlerde savunma daha önemlidir, hücumda eller titreyebiliyor ve şutlar girmeyebiliyor. Umarım Fenerbahçe daha ağır basar ve kazanırız." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası