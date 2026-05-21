Yurt dışında yerleşik gurbetçilerin altın mevduatı ilk çeyrekte 137,17 milyar TL oldu. Toplam altın mevduatı içinde gurbetçinin payı %3,6 olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık dönemde gurbetçilerin altın varlığında miktar bazında yaklaşık %525’lik artış yaşandı. Bu arada altın fiyatları uzun vadede yükseliş trendinde kalmaya devam etse de jeopolitik belirsizliklerin damga vurduğu 2026 yılının ilk 5 ayında sadece %5 civarında yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin altın mevduatı yaklaşık 3,6 trilyon TL olarak gerçekleşti. Yurt dışında yaşayanların altın mevduatında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik gurbetçilerin altın mevduatı ise 137,17 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece toplam altın mevduatı 3,74 milyar TL’ye yaklaştı. Bunun %3,6’sı ise yurt dışında yaşayan gurbetçilere ait…

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAGİM Araba hayali kuranlar dikkat! İşte en düşük taşıt finansmanı oranları

10 YILDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2026’nın ilk çeyreğinde gurbetçilerin bankalardaki toplam altın varlığı ise 23,1 ton oldu. Son 10 yıllık dönem dikkate alındığında gurbetçi altınlarının miktarı şöyle gerçekleşti:

Yıl Miktar (ton) 2016 3,7 2017 4,0 2018 4,4 2019 5,0 2020 8,5 2021 8,6 2022 10,8 2023 11,5 2024 13,9 2025 20,5 2026/03 23,1

MİKTAR BAZINDA YÜZDE 525…

2016’dan günümüze kadar gerçekleşen veriler, gurbetçi altınlarının da söz konusu dönemde miktar bazında yaklaşık %525 arttığını ortaya koydu ve rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. Sektör temsilcileri, gurbetçi vatandaşların da altın yüksek ilgi gösterdiğini belirterek, bu ilginin hesaplara da yansıdığını belirtiyor.

Gurbetçinin ‘altın’ rekoru! 10 yılda 3,7 tondan 23 tona

ALTINDA DALGALI SEYİR

Altın fiyatları uzun vadede yükseliş trendinde kalmaya devam etse de jeopolitik belirsizliklerin damga vurduğu 2026 yılının ilk 5 ayında oldukça dalgalı bir seyir izliyor.

Geçen yıl yaklaşık %65 primle 4.322 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu yıl ocak ayında en yüksek 5.602 doları gördü ve rekor kırdı. Ardından ons, martta 4.099 ile dip yaptı. 20 Mayıs’ta ise 4.550 dolara yakın kapanış gerçekleştiren ons fiyatı, yıl başından bu tarihe kadar %5,15 civarında prim yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı sabah saatlerinde sınırlı düşüşle 4.530 dolara yakın seyrediyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAGİM Konut finansmanında en düşük oran! Ayda 27 bin 500 TL taksitle ev sahibi olun

ONSTA BEKLENTİLER

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan analizde “ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sona yaklaşıldığına yönelik açıklamalar jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirerek bir önceki gün petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeye neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahı toparlanma eğilimi gösterirken, jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi değerli metalleri destekledi” ifadelerine yer verildi.

Analizde, FED tutanaklarının “faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etmesinin” piyasalardaki iyimserliği sınırladığı da aktarıldı.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Normal koşullarda jeopolitik risklerden destek bulması beklenen ons altının, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle baskı altında kaldığına dikkat çekilen analizde “Orta Doğu’ya ilişkin beklentilerin ılımlı bir görünüm kazanmasıyla ons 4.500 doların üzerine tekrar yerleşti. Teknik görünümde kısa vadede 10 günlük ortalamanın bulunduğu 4.585 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 100 günlük hareketli ortalamanın işaret ettiği 4.640 dolar bandına doğru yükselişlerin devam etmesi beklenebilir” görüşü aktarıldı.