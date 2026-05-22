Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Ekrem Kaputcu isimli şahıs takibe alındı. Ekiplerin bölgeden uzaklaştığını düşünerek vatandaşlardan para dilenmeye başlayan şahıs, zabıta tarafından suçüstü yakalanarak karakola götürüldü. Karakolda yapılan detaylı üst aramasında, şahsın üzerinden tam 117 bin 661 TL gibi dudak uçuklatan bir meblağ çıkması ekipleri bile şaşkına çevirdi. Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden şahsın üzerinden çıkan servet değerindeki paraya el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatılarak tutanak tutuldu.

