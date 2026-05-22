Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını ifade eden Özel, "Kendisiyle elbette görüşme yaparız" dedi.

Özel, yaptığı basın açıklamasıdna Kılıçdaroğlu'nu aradığını fakat telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını ifade etti.

Özgür Özel, "Kendisiyle elbette görüşeceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu ile temas kuracağının mesajını verdi.

Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım ulaşamadım

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'İ DÜN ARAMIŞTI

Özgür Özel dün parti genel merkezindeki toplantının ardından yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, “Yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu da var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız?" cevabını vermişti.

Özel, "Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş Genel Başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım Sayın Kılıçdaroğlu’nu. O aramış. O telefona bir şekilde dönülür. Ama o dönüş rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu ile de bugünün şartları altında böyle bir diyalog zeminine girmeyi aramızdaki geçmiş hukuka da yakıştırmam. Sonuçta önümüzdeki dönem de partimizin geçmiş dönem Genel Başkanı olarak yine kendisine saygı duyacağız. Bir gerginlik yaratmak da istemem” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

Buna göre, esas dava ile birleşmesine karar verilen dosyalar yönünden yapılan istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilgili kararının kaldırılmasına karar verildi.

Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.

Ayrıca, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresinin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmetti.

