CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez önemli açıklamalarda bulundu. Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir." ifadelerini kullandı.

Sönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

"Sayın Kılıçdaroğlu, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il, ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler devam ettiriyor. Genel Başkan, hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürmüş, 13 yıl boyunca bir Genel Başkandı. Bundan sonraki süreçte de gerek CHP'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar yürüyüşüne çıkıyor. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine, ekibine ve arkadaşlarına güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam.

"MYK'DA GÖREVLENDİRME YOK"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisini sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiar yoktur ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Sizinle paylaşabileceğim birkaç bilgi var: Zaten bazı dezenformasyonlar sosyal medyada dolaşıyor anladığımız kadarıyla, MYK'da görevlendirme yapıldığı da galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne parti meclisi içerisinden böyle bir MHK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire... Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"SERUM KULLANDI"

Çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme de kendisi yapacaktır.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİNE GİDECEK"

CHP'nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Kılıçdaroğlu ile diğer parti meclisi ve diğer bütün organların görevi az önceki tebligatla başladı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugün yapılan, resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. 37. Kurultay ile belirlenen parti meclisi ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibarıyla resmi olarak başlamışlardır.

Sayın Genel Başkan'ın bundan sonra asıl siyasetini yapma amacı toplumun sorunları ve bu sorunlara çözüm üretmek... Sayın Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de CHP Genel Merkez binasında göreve başlayarak çalışmalarını sürdürecek.

Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz."

