Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı ve İstanbul İl Kongresi’ni iptal eden "mutlak butlan" kararı, ana muhalefet partisinde taşları yerinden oynattı. Özgür Özel yönetimi bu kararı bir "siyasi darbe" olarak nitelendirip direniş çağrısı yaparken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönüş yolu hukuken açılmış durumda. İşte CHP’nin geleceğini belirleyecek olan "mutlak butlan" krizine dair 7 soru ve 7 cevap:

1. "Mutlak butlan" kararı hukuken ne anlama geliyor? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararı, CHP'nin son üç yıllık siyasi ve idari hafızasını hukuken sıfırladı. Mahkeme, yalnızca Özgür Özel’in seçimiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay’ı değil, bu süreçte işletilen mekanizmaların tamamını mercek altına alarak hukuken geçersiz kıldı. Bu emsal karar doğrultusunda, son üç yıl içinde gerçekleştirilen tüm kurultay kararları, tüzük revizyonları ve parti programı düzenlemeleri "yok hükmünde" kabul ediliyor. Karar, Özel yönetimi döneminde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi gibi yeni idari yapılanmaların yanı sıra, yapılan tüm tüzük değişikliklerini de tamamen hükümsüz hale getirmiş durumda.

2. Karar sonrası genel başkanlık koltuğuna kim oturacak? Hukuki süreç, partiyi 25-26 Temmuz 2020’de yapılan 37. Olağan Kurultay ayarlarına geri döndürdü. Mahkemenin tedbir kararı uyarınca, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken; Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemin Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte görevi devralmaya yetkili kılındı.

3. Özgür Özel’in bu hamleye karşı "B planı" nedir? Kararı bir "siyasi darbe" olarak nitelendiren Özgür Özel, hukuki mücadeleyi Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde sürdüreceğini açıkladı. Özel, CHP üyeleri aksine bir karar verene kadar genel merkezdeki odasından ayrılmayacağını belirterek fiili bir "direniş" süreci başlattı. Öte yandan, mutlak butlan kararı sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu.

4- CHP'de olağanüstü kurultay olur mu? Mahkemenin "mutlak butlan" kararı yönetimi doğrudan 37. Olağan Kurultay kadrolarına devrettiği için, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi derhal bir kurultaya götürme hukuki zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, parti içindeki iki odak arasında farklı stratejilerin gelişmesine yol açtı: Kılıçdaroğlu’nun acele etmek yerine, sonbaharda mahalle ve ilçelerden başlayacak bir olağan kurultay takvimiyle partiyi en alt birimden itibaren yeniden yapılandırması bekleniyor.

partiyi en alt birimden itibaren yeniden yapılandırması bekleniyor. Görevden el çektirilen Özel yönetimi ise mevcut delege yapısına güvenerek süreci hızlandırmak ve bir olağanüstü kurultay ile meşruiyetini geri kazanmak istiyor. 🟥DÜĞÜM DELEGE İMZASIYLA ÇÖZÜLEBİLİR CHP tüzüğüne göre kurultay, Genel Başkan çağrısı, Parti Meclisi (PM) kararı veya delege salt çoğunluğuyla toplanabiliyor. PM içindeki güç dengelerinin belirsizliği nedeniyle, Özgür Özel cephesinin yönetimi geri almak için en güçlü kozu olan delege imzası toplama yoluna gitmesi bekleniyor.

5. Kemal Kılıçdaroğlu geri dönerse tasfiye mi yapacak? Kılıçdaroğlu cephesinden gelen mesajlar, "kayyım" algısından kaçınmak için öncelikle bir uzlaşma zemini aranacağı yönünde. Ancak Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mahalle ve ilçelerden başlayarak yeni bir olağan kurultay takviminin işletileceğini ve hakkında "yolsuzluk veya usulsüzlük" iddiası bulunan isimlere karşı disiplin sürecinin (üyeliği askıya alma gibi) devreye sokulabileceğini belirtiyor.

6. Sokak hareketliliği ve boykot çağrısı neyi hedefliyor? Özgür Özel, mahkeme kararına karşı toplumsal bir tepki örgütleme hazırlığında. Partililere "meydanları terk etmeyin" çağrısı yapan Özel, gerekirse hayatı durduracaklarını ve halkın tüketimden gelen gücünü kullanarak bu karara direneceklerini ifade etti. Bu durum, CHP içindeki hukuki krizin sokak hareketliliğine dönüşebileceğinin sinyali olarak görülüyor.

7. CHP’de bir bölünme ve "yedek parti" riski var mı? Özgür Özel, "ev sahibiyiz, kiracılar gider" diyerek partiden ayrılmayacağını söylese de kulislerde bir "yedek parti" senaryosu konuşuluyor. Özellikle temyiz sürecinin bir sonraki seçimlere kadar uzaması ihtimaline karşı, Özel ve ekibinin kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarabilmek adına bu seçeneği masada tuttuğu iddia ediliyor.

