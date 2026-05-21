Mutlak butlan kararını değerlendiren Şamil Tayyar, Özgür Özel ve ekibinin kriz yönetiminde sınıfta kaldığını savundu. Yargı kararlarına kızılsa bile uyulması gerektiğini vurgulayan Tayyar, yeniden koltuğa dönecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da zor bir dönemin beklediğini belirterek, "Artık eskisi gibi kapısını çalacakları, bütçelerini kullanacakları belediyeler ellerinde kalmadı" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması, siyaset kulislerini adeta salladı.

Yaşanan gelişmeleri TGRT Haber Taksim Meydanı programında değerlendiren Gazeteci Şamil Tayyar, sürecin perde arkasına ve CHP yönetiminin sergilediği tutuma dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kararın sürpriz olmadığını belirten Tayyar, Özgür Özel ve ekibinin kriz yönetiminde sınıfta kaldığını savundu.

"İŞİN PERDE ARKASINI ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Daha önce temmuz ayını işaret ettiklerini ancak sürecin çok dinamik ilerlediğini belirten Şamil Tayyar şöyle konuştu:

"Karar bizi teyit etti. Temmuz’da çıkma ihtimaline gönderme yaptık. Ancak hadise sabah gelişti. Dolayısıyla bu dinamik bir süreç ve günlük elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz. Saat 12'de beni arasaydınız kararın bugün çıkacağını size söylerdim. Şimdi bu işin perde arkasını çok iyi biliyorum ama benim sizlerden biraz farklı olarak siyasi tarafım var.

Bana özellikle bu geçmiş dönemde tartışma konusu olan hadiseden sonra bu meseleden biraz dostlarım uzak durmam gerektiğini söylediler. Çünkü benim yaptığım her bir yorum ve değerlendirme aynı zamanda temsil ettiğim partiyle de ilişkilendirildiği için ben kendimi biraz kenara çektim"

GEÇMİŞ SİYASİ ÖRNEKLERİ VERDİ

Yargı kararlarının her zaman herkesin içine sinmeyebileceğini ancak buna saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Tayyar, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. Siyasi tarihten örnekler veren Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi kararla ilgili de şunu söyleyeyim. Tüm tartışmalı yönleriyle ortada bir yargı kararı var. Yani içimize sinmese, buna kızsak tepki göstersek bile sonuçta yargının kararına herkesin uyması gerekiyor.

Eğer buna ilişkin bir itirazımız varsa rezervimiz varsa bunun da yolu yine mücadeleyi hukuk zemininde sürdürmektir. Geçmiş yıllarda AK Parti ve birçok parti içine sindirmediği birçok kararla ilgili mücadelesini hep hukuk zemininde verdi. Bu ülkede Refah Partisi kapatıldı. Fazilet Partisi kapatıldı ve hiç kimse ben bu karara uymuyorum demedi.

2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bir 367 garabeti yaşandı Anayasa Mahkemesi. Ona itiraz ettik, tepkimizi ortaya koyduk. Biz buna uymuyoruz demedik.

Ama AK Parti çözüm olarak mevcut şartlarda mücadele edilemeyeceğini gördü ve halkın hakemliğine başvurdu ve sandığa gitti. CHP de halka gidebilmenin yollarını arayabilir. Ama ben buna uymam, ben buna direneceğim. Ben genel merkeze kimseyi sokmam, şöyle yaparım, böyle yaparım gibi tehdit ve şantajla bu süreci yönetemezler"

"ÖZGÜR ÖZEL SÜRECİ YÖNETEMEDİ"

CHP’nin mevcut durumunun yönetimsel hatalardan kaynaklandığını öne süren Şamil Tayyar, krizin büyümesinde Özgür Özel yönetiminin payı olduğunu savundu.

Tayyar'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Bu meselenin buraya gelmesinin bir sebebi de Özgür Özel ve yönetiminin bu süreci maalesef yönetememesinden kaynaklanıyor.

Aslında Gürsel Tekin'in İstanbul'da il başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra, çağrı heyeti başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra birlikte hareket edilseydi belki bu iş de buraya kadar gelmeyebilirdi. Bu mücadelelerini hukuk zemininde tıkandıkları yerde de siyaset zemininde sürdürmeleri gerekiyor. Kavga ve şiddet yoluna gireceklerini görüyoruz.

"ARKALARINDA BELEDİYE GÜCÜ YOK"

Ama Kılıçdaroğlu yargı kararıyla oturur. Başarılı olur olmaz görülür! Eskisi kadar rahat olmadıkları aşikar. Çünkü harcama yaparken şu anda kendi bütçelerini kullanamıyorlar.

Artık eskisi gibi kapsını çalacakları ve araçlarını modifiye edecekleri belediye de herhalde ellerinde fazla kalmadı. Birkaç belediye var.

Yani artık yönetimi eski yeni hepsi bir araya gelip kendilerine birlikte bir ortak akıl geliştirip bir yol bulmaları gerekiyor. Başka çıkış yolları yok yani"

