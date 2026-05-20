Borsa İstanbul’da BİST 100 bugün ilk işlemlerde 14 bin barajını aşağı kırdı. 13 Nisan’ın ardından ilk defa 14 binin altına sarkan endeks, 5 haftanın dip seviyelerine geriledi. Analistler “13.750-14.000 bölgesini kısa vadeli ana destek alanı olarak takip ediyoruz. Bu bölge üzerinde kalıcılık ve dengelenme sağlanması halinde, endeksin yeniden 14.250 direncine yönelmesi beklenebilir” görüşünü paylaşıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda tahvil faizlerinin ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, iç piyasada da risk iştahını düşürerek baskı unsuru oluyor. Bir süredir düşüş eğiliminde hareket eden ve pazartesi günü 14.029 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, yeni güne de zayıf başlangıç yaptı.

BİST 100’de ilk fiyatlama 14.009 puandan gerçekleşirken, sürekli müzayedenin başlamasının ardından endeks, 14 bin barajının altına sarktı. Böylece borsa 5 hafta sonra 13 Nisan’ın ardından ilk defa 14 bin seviyesinin altını gördü ve 5 haftanın en düşük seviyesine çekildi.

BORSADA TEMKİNLİ DURUŞ

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Belirsizlik ortamında iyimser beklentilerin zayıflaması, kâr realizasyonu eğilimini artırarak, endeks üzerinde baskılı fiyatlamanın devamına sebep oluyor. Kısa sürede yaşanan sert geri çekilme sonrasında tepki alımlarının görülmesi mümkün olsa da, bu hareketlerin kalıcılık kazanabilmesi için haber akışında güven artırıcı ve somut bir gelişmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mevcut ortamda temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadede kırılgan yapının sürdüğüne işaret edilen analizde “Teknik görünümde 13.750-14.000 bölgesini kısa vadeli ana destek alanı olarak takip ediyoruz. Bu bölge üzerinde kalıcılık ve dengelenme sağlanması halinde endeksin yeniden 14.250 direncine yönelmesi ve bu direncin aşılması halinde 14.500-14.600 bandını test etmesi beklenebilir. Ancak düzeltmenin derinleşmemesi açısından 14.000 seviyesi üzerindeki fiyatlama davranışı kritik önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan günlük analizde ise piyasanın kısa vadede yüksek faiz, yüksek petrol fiyatı ve zayıflayan risk iştahı üçlüsünü fiyatladığı ifade edilerek “FED’in faiz indirim alanının daralabileceği endişesi de öne çıkıyor. Bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde ise Nisan ayı nihai enflasyon verileri izlenecek. FED üyeleri arasında faiz patikasına ilişkin görüş ayrılıklarının belirginleşmesi ve bazı üyelerin daha sıkı duruşa açık kapı bırakması nedeniyle, bugünkü tutanaklar piyasa fiyatlamaları açısından kritik olacak” görüşleri paylaşıldı.