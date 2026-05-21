CHP'nin kurultay davasında mahkeme, 'mutlak butlan' kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini devralmasına hükmetti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. Mutlak butlan ile birlikte 'CHP'de bundan sonra ne olacak' sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte CHP'yi bekleyen senaryo..

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Mutlak butlan kararı ile 'CHP'de bundan sonra ne olacağı' merak ediliyor. Ana muhalefet partisinde deprem etkisine neden olan gelişme ile çizilecek yol haritası siyaset meydanında tartışmaların ana başlığı oldu.

CHP'de bundan sonra ne olacak? Mutlak butlan ile 'yeniden Kılıçdaroğlu' dönemi

DAVAYI LÜTFÜ SAVAŞ AÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturmanın ardından, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın iptali istemiyle dava açtı.

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan asıl davanın ‘konusuz’ kaldığını belirterek karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca birleşen dosyalar yönünden yaptığı değerlendirmede, Lütfü Savaş’ın açtığı davayı, davayı açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

CHP'de Tarihi Karar: 38. Olağan Kurultay İptal Edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada, "davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmüne ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesince 24 Ekim 2025'te verdiği kararla ilgili istinaf kanun yolu incelemesini tamamladı.

KARARIN GEREKÇESİ

İnceleme neticesinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ve İstanbul İl Kongresi’nin ‘kanunun emredici hükümlerine aykırılık’ nedeniyle mutlak butlanla sakatlandığı ifade edildi.

38. OLAĞAN KURULTAY İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın ‘mutlak butlan’ nedeniyle iptaline karar verdi.

İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme ayrıca 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verdi. İstanbul İl Kongresi öncesindeki il başkanı ve il yönetiminin görevlerine devam etmesi gerektiği ifade edildi.

KURULTAY İLE BERABER ALINAN KARARLAR DÜŞTÜ

Ayrıca, söz konusu kurultayın iptal edilmesi nedeniyle sonrasında yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan tüm kararların da iptaline karar verildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE TEDBİR KARARI

Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları oldu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖREVE İADE KARARI

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetti.

CHP'Yİ BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?

Mahkemenin kararı sadece genel merkezi değil, İstanbul İl Başkanlığı'nı da kapsıyor. 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin de iptal edilmesi, partinin yapısının da yeniden şekilleneceğine işaret ediyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, taraflara iki hafta içinde Yargıtay yoluyla temyiz başvurusunda bulunma hakkı tanıdı. Yargıtay’ın vereceği nihai karar CHP’nin geleceğini ve ana muhalefetin siyasi rotasını belirleyecek.



