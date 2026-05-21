Fenerbahçe'nin efsane ismi Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerde başkanlığa adaylığını koyan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine futbol komitesinin başkanlığı için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi yaklaşırken Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, Aziz Yıldırım'dan teklif aldığını duyurdu.

"AZİZ BAŞKAN BANA TEKLİF YAPTI"

Aziz Yıldırım tarafından futbol komitesinin başkanlığı için görev teklif edildiğini belirten Dilmen, "Aziz Başkan bana teklif yaptı, 'Böyle bir organizasyon yapacağım, sen de ol' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve bu görevde sadece eski Fenerbahçeli futbolcu olmanın değil, liyakatin esas alınması gerektiğini söyledim. Bana Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen olmak yetiyor. Başka hiçbir şeyde gözüm yok" dedi.

Aziz Yıldırım dernek ziyaretinde

"FUTBOL KOMİTESİNİN BAŞINA GEÇİRMEK İSTEDİ"

Aziz Yıldırım ile ilişkilerinin güçlü olduğunu kaydeden Dilmen, "Aziz Başkan ile abi kardeş gibiyizdir. Ancak sevgi başka bir şeydir, görev yapmak başka bir şeydir. Görevin de kralını yaparım, onu söyleyeyim. Ama kendime göre doğrularım vardır. Aziz Başkan beni futbol komitesinin başına geçirmek istedi, 'sen geç arkadaşları yönlendir' dedi. Teşekkür ettim kendisine, o da anlayış gösterdi. İnşallah arkadaşlarımız istişareler doğrultusunda kulübümüze hizmet edeceklerdir. Ben inşallah önümüzdeki hafta sonu giderim tatile, kongreye gelme ihtimalim bile zayıftır." diye konuştu.

