Dün akşamki Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Levent, hayranlarını korkuttu. Mide kanaması geçirdiği öğrenilen usta sanatçının son durumu ile ilgili Ahbap Derneği'nden açıklama geldi.

Şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Eskişehir konserinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Levent'in son durumu merak konusu oldu, Ahbap Derneği sosyal medya hesabından yeni açıklama geldi.

Mide kanaması geçirmişti! Haluk Levent'in son sağlık durumu belli oldu

Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmenin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı tarafından yapıldığı belirtildi.

"MİDE KANAMASI DURDURULDU"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış, ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

