HABER MERKEZİ
Sahneden hastaneye... Haluk Levent yoğun bakıma alındı!
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. AFAD toplantısına katılmak üzere yola çıktığı sırada fenalaşan 57 yaşındaki sanatçının mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Levent’in sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserin ardından rahatsızlandı.
Habertürk'ün haberine göre, AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantı için seyahat ettiği sırada aniden fenalaşan 57 yaşındaki sanatçı, acil olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
BM kürsüsünde İsrail sansürü! Haluk Levent tam o kelimeyi söylerken mikrofonu kapatıldı
MİDE KANAMASI GEÇİRDİ
Hastanede yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent’in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Levent'in sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR