Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler zirvesinde,' Biz Hitler soykırımına ağlayan bir nesiliz' diyen Levent, doğrudan Yahudi halkının vicdanına seslendiği esnada İsrail sansürünün hedefi oldu. Canlı yayın mikrofonları aniden kapatılarak sesi kısılmaya çalışılan ünlü sanatçı, salondaki ses sistemiyle 'Biz sizin acılarınıza nasıl ağladıysak, siz de katledilen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın' diyerek tarihi çağrısını tamamladı

Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı’na katıldı.

"BİZ HİTLER SOYKIRIMINA AĞLAYAN BİR NESİLİZ"

Konuşmasına başlamadan önce BM yönetimine verdiği "siyaset yapmama" sözünü hatırlatan Haluk Levent, küresel ölçekte yapılmaya çalışılan sahte algı oyunlarına tepki gösterdi. Dünyadaki toplumsal sağduyuya dikkat çeken ünlü sanatçı, salonda şu ifadeleri kullandı:

"Şu an dünyada, Yahudi olmayan herkes Yahudilere düşmanmış gibi sahte bir algı üretiliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bizler Piyanist ve Çizgili Pijamalı Çocuk filmlerini izlerken gözyaşı döken bir nesiliz. Hitler’in gerçekleştirdiği soykırımda hayatını kaybeden Yahudilerin ataları için her an yas tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz."

BM kürsüsünde İsrail sansürsü Haluk Levent tam o kelimeyi söylerken canlı yayın mikrofonunu kapattılar!

TAM BU SIRADA SANSÜRLENDİ: GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN AĞLAYIN

Konuşmasının devamında doğrudan Yahudi halkının vicdanına seslenen Haluk Levent, tam bu sırada küresel sansürün hedefi oldu ve dış dünyaya aktarılan canlı yayın mikrofonları aniden kapatıldı. Yayının karartılmasına rağmen salondaki ses sistemiyle konuşmasını sürdüren Levent, tarihi çağrısını şöyle tamamladı:

"Bugün dünyaya değil, Yahudi dostlarımıza sesleniyorum. Bizler geçmişte sizin acılarınız için nasıl ağladıysak, sizler de lütfen son iki yılda katledilen 20 bin Gazzeli masum çocuk için ağlayın. Bizim hedefimiz Yahudi toplumu değil; biz onları seviyoruz. Bizim karşı olduğumuz tek şey, İsrail’in yürüttüğü acımasız siyonist politikalardır."

"SUSTURAMAYACAKSINIZ!"

Uluslararası yayının kesilerek sesinin kısılmaya çalışılmasının ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden jet hızıyla bir açıklama yayınlayarak geri adım atmayacağını duyurdu:

"Sesimizi ne kadar kısmaya çalışırlarsa çalışsınlar, uyguladıkları bu ambargolar bizi durduramayacak. Zulme karşı durmaya ve Filistin’in özgür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

