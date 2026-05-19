Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin personel alımı kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve destek personeli kadrolarına yapılacak alım için gözler başvuru takvimi ve resmi ilana çevrildi. Adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı kılavuzunu araştırıyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı personel alımı kapsamında adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda istihdam sağlanacak. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar ise adaylar tarafından araştırılıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştireceği 15 bin personel alımına ilişkin resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalarda alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilirken, resmi ilan ve başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar işlemlerini Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Özellikle KPSS şartı, yaş kriteri, öğrenim durumu ve uygulamalı sınav detaylarının yayımlanacak kılavuzda netlik kazanması bekleniyor. Adaylar, resmi duyurular için Adalet Bakanlığı’nın internet sitesi ve Resmi Gazete’de yayımlanacak ilanları takip ediyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kadro dağılımına göre toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

15 bin personel alımına ilişkin resmi başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından şu ana kadar yalnızca kadro dağılımı ve alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Başvuru kılavuzunda KPSS puan türü, taban puan şartı, yaş kriteri, mezuniyet koşulları ve sınav süreçlerinin yer alması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvuru ekranı erişime açılacak ve adaylar tercih ettikleri kadrolar için online başvuru yapabilecek.

