Trendyol 1. Lig’de Süper Lig bileti için heyecan doruğa ulaştı. Play-off etabında rakiplerini eleyerek finale yükselen Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, sezonun en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise ''Esenler Erokspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorgularken maç biletlerinin satışa çıkacağı da duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen dev final, Konya’da oynanacak. Taraftarlar ise hem maç saatini hem de biletlerin ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, Esenler Erokspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Esenler Erokspor-Çorum FK karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapılacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak finalde kazanan takım Süper Lig bileti alacak.

TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Final karşılaşmasını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet satış tarihi de açıklandı. Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak play-off finalinin maç biletleri 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 17.00’de satışa sunulacak.

İlk aşamada yalnızca Doğu Tribünü için satış işlemleri başlayacak. Doğu tribündeki biletlerin tükenmesinin ardından Kuzey Kale Arkası tribünü taraftarların kullanımına açılacak.

ESENLER EROKSPOR-ÇORUM FK MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Play-off finali öncesinde bilet ücretleri de netleşti. Doğu Tribünü biletleri 1000 TL’den satışa çıkarılacak. Kuzey Tribünü için belirlenen bilet fiyatı ise 500 TL olacak.

