UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda kupanın sahibi bu kez İstanbul’da belli olacak. Avrupa Ligi finali ne zaman, Freiburg - Aston Villa canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken dev karşılaşmaya dair detaylar da netleşmeye başladı.

Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, sezonun en kritik maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise dev karşılaşmanın yayın bilgilerini, maç saatini ve hakem kadrosunu araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde sahne alacak iki takım da organizasyon tarihinde ilk kez kupayı kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele öncesinde hem Almanya’da hem İngiltere’de büyük heyecan yaşanıyor.

Avrupa Ligi finali ne zaman, Freiburg - Aston Villa canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşmayı Fransız hakem yönetecek!

AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

Freiburg, yarı finalde Sporting Braga’yı eleyerek finale yükselirken, Aston Villa ise Nottingham Forest karşısında aldığı farklı galibiyetle adını finale yazdırdı. İki ekip de tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

FREİBURG - ASTON VİLLA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev final futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery kariyerindeki 5. Avrupa Ligi kupasını kazanmayı hedeflerken, Freiburg cephesi ise kulüp tarihinin en büyük başarısı için sahaya çıkacak.



FREİBURG - ASTON VİLLA MAÇI HAKEMİ KİM?

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan finalde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Yardımcılık görevlerini Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Jerome Brisard olacak.

