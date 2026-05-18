İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ta oynanacak dev final öncesinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. İşte, 17-20 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 17-20 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Freiburg ile Aston Villa’yı karşı karşıya getirecek final mücadelesi nedeniyle özellikle Beşiktaş, Dolmabahçe ve Maçka çevresinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin belirtilen tarihlerde alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

17-20 MAYIS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre teknik kurulum çalışmaları ve güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar geçici süreyle ulaşıma kapatılacak. Özellikle stadyum çevresinde araç girişine izin verilmeyecek.

17 Mayıs’tan itibaren başlayan uygulama kapsamında Şehit Mehmet Caddesi’nde trafik akışı durdurulacak. Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasındaki dönüş güzergahı da araç geçişine kapatılacak. Maçka bölgesindeki dönüş noktalarında da kısıtlama uygulanacak.

Yetkililer, kapanan yolların maç bitimine kadar kontrollü şekilde kapalı tutulacağını açıkladı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif ulaşım noktaları da belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi’nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceği beliritildi.

Maç günü Beşiktaş ve çevresinde yoğun araç trafiği oluşması beklendiği için vatandaşların toplu taşımayı tercih etmeleri tavsiye edildi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali 20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak. Dev karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

