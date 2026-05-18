19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!
İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 20 Mayıs’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle deniz ulaşımında değişikliğe gidildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, bazı vapur seferlerinin iptal edildiği, bazı hatlarda ise yeni durak düzenlemeleri ve ek uygulamaların devreye alınacağı belirtildi. İşte, 19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri...
Haliç bölgesinde düzenlenecek Bayrak Geçit Töreni nedeniyle 19 Mayıs Salı günü birçok hatta sefer yapılamayacak. İstanbul’da vapur kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel sefer saatlerini kontrol etmeleri istendi.
19 MAYIS SALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
19 Mayıs Salı günü Haliç’te gerçekleştirilecek Bayrak Geçit Töreni nedeniyle birçok vapur hattında sefer iptalleri uygulanacak. İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek etkinlik kapsamında özellikle Eyüpsultan bağlantılı hatlarda akşam saatlerinde ulaşım durdurulacak.
Şehir Hatları’nın açıklamasına göre Eyüpsultan-Üsküdar hattında 16.40 ile 20.45 saatleri arasındaki bazı karşılıklı seferler gerçekleştirilmeyecek. Aynı şekilde Üsküdar-Eyüpsultan yönündeki vapur seferlerinde de iptal kararı alındı.
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı seferler de iptal edildi. Eyüpsultan’dan Kadıköy yönüne yapılacak dönüş seferlerinde de aynı uygulama geçerli olacak.
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında da belirli saatlerdeki vapur seferleri yapılmayacak.
|EYÜPSULTAN-ÜSKÜDAR HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|EYÜPSULTAN
KALKIŞ
|SÜTLÜCE
KALKIŞ
|AYVANSARAY
KALKIŞ
|HASKÖY
KALKIŞ
|BALAT
KALKIŞ
|FENER
KALKIŞ
|KASIMPAŞA
KALKIŞ
|KARAKÖY
KALKIŞ
|ÜSKÜDAR
VARIŞ
|16:40
|16:45
|16:50
|16:55
|17:00
|17:05
|17:10
|17:20
|17:35
|17:40
|17:45
|17:50
|17:55
|18:00
|18:05
|18:10
|18:20
|18:35
|18:40
|18:45
|18:50
|18:55
|19:00
|19:05
|19:10
|19:20
|19:35
|19:45
|19:50
|19:55
|20:00
|20:05
|20:10
|20:15
|20:25
|20:40
|20:45
|20:50
|20:55
|21:00
|21:05
|21:10
|21:15
|21:25
|21:40
|ÜSKÜDAR-EYÜPSULTAN HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|ÜSKÜDAR
KALKIŞ
|KARAKÖY
KALKIŞ
|KASIMPAŞA
KALKIŞ
|FENER
KALKIŞ
|BALAT
KALKIŞ
|HASKÖY
KALKIŞ
|AYVANSARAY
KALKIŞ
|SÜTLÜCE
KALKIŞ
|EYÜPSULTAN
VARIŞ
|16:40
|16:55
|17:05
|17:10
|17:15
|17:20
|17:25
|17:30
|17:35
|17:40
|17:55
|18:05
|18:10
|18:15
|18:20
|18:25
|18:30
|18:35
|18:40
|18:55
|19:05
|19:10
|19:15
|19:20
|19:25
|19:30
|19:35
|19:45
|20:00
|20:10
|20:15
|20:20
|20:25
|20:30
|20:35
|20:40
|20:45
|21:00
|21:10
|21:15
|21:20
|21:25
|21:30
|21:35
|21:40
|KADIKÖY-KASIMPAŞA-FENER-HASKÖY-SÜTLÜCE-EYÜPSULTAN HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|Kadıköy
Kalkış
|Kasımpaşa
Kalkış
|Fener
Kalkış
|Hasköy
Kalkış
|Sütlüce
Kalkış
|Eyüpsultan
Varış
|17:05
|17:35
|17:40
|17:45
|17:50
|17:55
|18:10
|18:35
|18:40
|18:45
|18:50
|18:55
|19:10
|19:40
|19:45
|19:50
|19:55
|20:00
|20:10
|20:40
|20:45
|20:50
|20:55
|21:00
|EYÜPSULTAN-SÜTLÜCE-HASKÖY-FENER-KASIMPAŞA-KADIKÖY HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|Eyüpsultan
Kalkış
|Sütlüce
Kalkış
|Hasköy
Kalkış
|Fener
Kalkış
|Kasımpaşa
Kalkış
|Kadıköy
Varış
|17:05
|17:10
|17:15
|17:20
|17:30
|17:55
|18:05
|18:10
|18:15
|18:20
|18:30
|18:55
|19:05
|19:10
|19:15
|19:20
|19:30
|19:55
|20:05
|20:10
|20:15
|20:20
|20:30
|20:55
|BEŞİKTAŞ-KABATAŞ-KARAKÖY-KASIMPAŞA-HASKÖY-SÜTLÜCE-EYÜPSULTAN HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|Beşiktaş
Kalkış
|Kabataş
Kalkış
|Karaköy
Kalkış
|Kasımpaşa
Kalkış
|Hasköy
Kalkış
|Sütlüce
Kalkış
|Eyüpsultan
Varış
|17:20
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:05
|18:10
|18:20
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:05
|19:10
|19:25
|19:35
|19:45
|19:55
|20:05
|20:10
|20:15
|EYÜPSULTAN-SÜTLÜCE-HASKÖY-KASIMPAŞA-KARAKÖY-KABATAŞ-BEŞİKTAŞ HATTI
|19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER
|Eyüpsultan
Kalkış
|Sütlüce
Kalkış
|Hasköy
Kalkış
|Kasımpaşa
Kalkış
|Karaköy
Kalkış
|Kabataş
Kalkış
|Beşiktaş
Varış
|17:20
|17:25
|17:30
|17:40
|17:50
|18:00
|18:05
|18:20
|18:25
|18:30
|18:40
|18:50
|19:00
|19:05
|19:20
|19:25
|19:30
|19:40
|19:50
|20:00
|20:05
20 MAYIS ÇARŞAMBA İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle de vapur seferlerinde özel düzenlemeye gidildi. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda doğrudan iptal yerine bazı hatlarda güzergah değişikliği uygulandığı belirtildi.
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattına Kabataş durağı eklendi. Final karşılaşması nedeniyle bölgede oluşacak yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla sefer planı yeniden düzenlendi.
20 Mayıs boyunca uygulanacak yeni tarifeye göre Eminönü kalkışlı vapurlar Kabataş’a uğrayarak Beşiktaş ve Ortaköy yönüne devam edecek. Aynı şekilde Ortaköy’den hareket eden dönüş seferleri de Kabataş üzerinden gerçekleştirilecek.
20 Mayıs Çarşamba günü geçerli olacak vapur seferleri tarifesi:
|EMİNÖNÜ-KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY HATTI
|20 Mayıs 2026 Tarihinde Geçerli
|Eminönü
Kalkış
|Kabataş
Kalkış
|Beşiktaş
Kalkış
|Ortaköy
Varış
|10:45
|10:55
|11:00
|11:10
|11:55
|12:05
|12:10
|12:20
|13:10
|13:20
|13:25
|13:35
|15:40
|15:50
|15:55
|16:05
|16:35
|16:45
|16:50
|17:00
|16:55
|17:05
|17:10
|17:20
|19:25
|19:35
|19:40
|19:50
|20:30
|20:40
|20:45
|20:55
|ORTAKÖY-BEŞİKTAŞ-KABATAŞ-EMİNÖNÜ HATTI
|20 Mayıs 2026 Tarihinde Geçerli
|Ortaköy
Kalkış
|Beşiktaş
Kalkış
|Kabataş
Kalkış
|Eminönü
Varış
|11:15
|11:25
|11:30
|11:40
|12:30
|12:40
|12:45
|12:55
|14:45
|14:55
|15:00
|15:10
|16:10
|16:20
|16:25
|16:35
|17:05
|17:15
|17:20
|17:30
|17:25
|17:35
|17:40
|17:50
|19:55
|20:05
|20:10
|20:20
|21:15
|21:25
|21:30
|21:40