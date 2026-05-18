İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 20 Mayıs’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle deniz ulaşımında değişikliğe gidildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, bazı vapur seferlerinin iptal edildiği, bazı hatlarda ise yeni durak düzenlemeleri ve ek uygulamaların devreye alınacağı belirtildi. İşte, 19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri...

Haliç bölgesinde düzenlenecek Bayrak Geçit Töreni nedeniyle 19 Mayıs Salı günü birçok hatta sefer yapılamayacak. İstanbul’da vapur kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel sefer saatlerini kontrol etmeleri istendi.

19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!

19 MAYIS SALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

19 Mayıs Salı günü Haliç’te gerçekleştirilecek Bayrak Geçit Töreni nedeniyle birçok vapur hattında sefer iptalleri uygulanacak. İstanbul Valiliği ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek etkinlik kapsamında özellikle Eyüpsultan bağlantılı hatlarda akşam saatlerinde ulaşım durdurulacak.

19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!

Şehir Hatları’nın açıklamasına göre Eyüpsultan-Üsküdar hattında 16.40 ile 20.45 saatleri arasındaki bazı karşılıklı seferler gerçekleştirilmeyecek. Aynı şekilde Üsküdar-Eyüpsultan yönündeki vapur seferlerinde de iptal kararı alındı.

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı seferler de iptal edildi. Eyüpsultan’dan Kadıköy yönüne yapılacak dönüş seferlerinde de aynı uygulama geçerli olacak.

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında da belirli saatlerdeki vapur seferleri yapılmayacak.



19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!

EYÜPSULTAN-ÜSKÜDAR HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER EYÜPSULTAN

KALKIŞ SÜTLÜCE

KALKIŞ AYVANSARAY

KALKIŞ HASKÖY

KALKIŞ BALAT

KALKIŞ FENER

KALKIŞ KASIMPAŞA

KALKIŞ KARAKÖY

KALKIŞ ÜSKÜDAR

VARIŞ 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:20 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:20 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:20 19:35 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:25 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:25 21:40

ÜSKÜDAR-EYÜPSULTAN HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER ÜSKÜDAR

KALKIŞ KARAKÖY

KALKIŞ KASIMPAŞA

KALKIŞ FENER

KALKIŞ BALAT

KALKIŞ HASKÖY

KALKIŞ AYVANSARAY

KALKIŞ SÜTLÜCE

KALKIŞ EYÜPSULTAN

VARIŞ 16:40 16:55 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:55 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:55 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:45 20:00 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 21:00 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40

KADIKÖY-KASIMPAŞA-FENER-HASKÖY-SÜTLÜCE-EYÜPSULTAN HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER Kadıköy

Kalkış Kasımpaşa

Kalkış Fener

Kalkış Hasköy

Kalkış Sütlüce

Kalkış Eyüpsultan

Varış 17:05 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:10 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:10 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:10 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00

EYÜPSULTAN-SÜTLÜCE-HASKÖY-FENER-KASIMPAŞA-KADIKÖY HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER Eyüpsultan

Kalkış Sütlüce

Kalkış Hasköy

Kalkış Fener

Kalkış Kasımpaşa

Kalkış Kadıköy

Varış 17:05 17:10 17:15 17:20 17:30 17:55 18:05 18:10 18:15 18:20 18:30 18:55 19:05 19:10 19:15 19:20 19:30 19:55 20:05 20:10 20:15 20:20 20:30 20:55

BEŞİKTAŞ-KABATAŞ-KARAKÖY-KASIMPAŞA-HASKÖY-SÜTLÜCE-EYÜPSULTAN HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER Beşiktaş

Kalkış Kabataş

Kalkış Karaköy

Kalkış Kasımpaşa

Kalkış Hasköy

Kalkış Sütlüce

Kalkış Eyüpsultan

Varış 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:05 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:05 19:10 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:10 20:15

EYÜPSULTAN-SÜTLÜCE-HASKÖY-KASIMPAŞA-KARAKÖY-KABATAŞ-BEŞİKTAŞ HATTI 19 MAYIS 2026 İPTAL SEFERLER Eyüpsultan

Kalkış Sütlüce

Kalkış Hasköy

Kalkış Kasımpaşa

Kalkış Karaköy

Kalkış Kabataş

Kalkış Beşiktaş

Varış 17:20 17:25 17:30 17:40 17:50 18:00 18:05 18:20 18:25 18:30 18:40 18:50 19:00 19:05 19:20 19:25 19:30 19:40 19:50 20:00 20:05

19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!

20 MAYIS ÇARŞAMBA İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle de vapur seferlerinde özel düzenlemeye gidildi. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda doğrudan iptal yerine bazı hatlarda güzergah değişikliği uygulandığı belirtildi.

Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattına Kabataş durağı eklendi. Final karşılaşması nedeniyle bölgede oluşacak yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla sefer planı yeniden düzenlendi.

19-20 Mayıs iptal olan vapur seferleri Şehir Hatları tarafından duyuruldu!

20 Mayıs boyunca uygulanacak yeni tarifeye göre Eminönü kalkışlı vapurlar Kabataş’a uğrayarak Beşiktaş ve Ortaköy yönüne devam edecek. Aynı şekilde Ortaköy’den hareket eden dönüş seferleri de Kabataş üzerinden gerçekleştirilecek.

20 Mayıs Çarşamba günü geçerli olacak vapur seferleri tarifesi:

EMİNÖNÜ-KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY HATTI 20 Mayıs 2026 Tarihinde Geçerli Eminönü

Kalkış Kabataş

Kalkış Beşiktaş

Kalkış Ortaköy

Varış 10:45 10:55 11:00 11:10 11:55 12:05 12:10 12:20 13:10 13:20 13:25 13:35 15:40 15:50 15:55 16:05 16:35 16:45 16:50 17:00 16:55 17:05 17:10 17:20 19:25 19:35 19:40 19:50 20:30 20:40 20:45 20:55

ORTAKÖY-BEŞİKTAŞ-KABATAŞ-EMİNÖNÜ HATTI 20 Mayıs 2026 Tarihinde Geçerli Ortaköy

Kalkış Beşiktaş

Kalkış Kabataş

Kalkış Eminönü

Varış 11:15 11:25 11:30 11:40 12:30 12:40 12:45 12:55 14:45 14:55 15:00 15:10 16:10 16:20 16:25 16:35 17:05 17:15 17:20 17:30 17:25 17:35 17:40 17:50 19:55 20:05 20:10 20:20 21:15 21:25 21:30 21:40

Haberle İlgili Daha Fazlası