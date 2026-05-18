19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaş toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrası, belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar “19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro, Başkentray, Marmaray ve İZBAN bedava mı?” sorularına cevap arıyor.

19 Mayısta toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro, Başkentray, Marmaray ve İZBAN bedava mı?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bayram günü boyunca belirlenen hatları kullanan yolculardan ücret alınmayacak.

Karar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğun kullanılan bazı ulaşım hatları ücretsiz hizmet verecek.

YARIN METRO, BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN BEDAVA MI?

19 Mayıs Salı günü Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbul’da Marmaray hattını kullanan vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Ankara’da Başkentray seferlerinde ücret alınmayacak. İzmir’de hizmet veren İZBAN hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edildi.

Ayrıca İstanbul’da hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz kullanılabilecek.

Uygulama yalnızca Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirtilen hatlarda geçerli olacak.

Belediyelere bağlı metro, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağı ise şehirlerin kendi duyurularına göre değişebilecek. Bu nedenle vatandaşların bağlı bulundukları belediyelerin açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor

