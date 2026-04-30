1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde toplu taşıma uygulaması netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Peki, 1 Mayıs'ta Marmaray, İZBAN, Başkentray, metro, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Mayıs 2026 toplu taşıma tarifesi...

2026 yılında Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplu taşıma tarifesi vatandaşların gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen uygulama doğrultusunda bazı şehir içi raylı sistem hatlarında yolcular ücretsiz taşınacak.

1 MAYIS'TA MARMARAY, İZBAN, BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 1 Mayıs 2026 tarihinde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Bu kapsamda Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları gün boyunca yolcularına ücretsiz hizmet verecek.

1 Mayıs 2026 toplu taşıma tarifesi

1 MAYIS METRO BEDAVA MI?

Aynı karar doğrultusunda İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz ulaşım sağlayacak. Uygulamanın amacı, resmi tatil kapsamında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak olarak belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası